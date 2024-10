20-metė influencerė pratrūko: „Moterys mane išnaudoja, kad apgaudinėtų vyrus“

Tačiau Sophie nėra sužavėta tuo, kaip buvo pasinaudota jos atvaizdu, ir socialiniuose tinkluose ėmėsi kritikuoti apgailėtiną ir šlykštų elgesį. Ji teigia, kad tai ne pirmas kartas, kai atsitinka kažkas panašaus, rašo mirror.co.uk.

Dvidešimtmetė teigia, kad internete yra kelios netikros paskyros, kuriose žmonės apsimeta ja, kad „išviliotų“ iš kitų pinigus. Sophie tvirtina, kad žmonės netgi paėmė jos vaizdo įrašus ir, naudodami dirbtinį intelektą, ant jos kūno uždėjo savo veidus.

11 mln. sekėjų socialiniuose tinkluose turinti nuomonės formuotoja sakė: „Tai mane labai trikdo. Man neįtikėtinai baisu matyti, kaip kažkas kitas naudoja mano kūną ar veidą. Žmonės apsimeta manimi, kad iš naivių vyrų išviliotų pinigų. Daug vyrų man rašo žinutes maždaug tokio turinio: „Ei, mes planavome susitikti, bet paskutinę minutę tu atšaukei susitikimą. Noriu sužinoti, kodėl. Stengiuosi jiems kuo geriau atsakyti ir pasakyti, kad nesiunčiu žmonėms žinučių savo nepatikrintomis socialinių tinklų paskyromis. Išreiškiu jiems užuojautą ir kartais jie būna supratingi, ir tiek, bet dažniausiai jie mano, kad aš dėl to meluoju“.

„Mane tai labai erzina, nes tai ne mano kaltė, kad kažkas naudojasi mano nuotraukomis, norėdam juos apgauti. Ar jie neturėtų būti atsargesni ir pagalvoti „Hmmm, ši atsitiktinė Sophie Rain telegramo paskyra parašė man žinutę ir prašo pinigų už susitikimą“. Akivaizdu, kad tai sukčiai“, – teigia moteris.

Sophie, kuri yra kilusi iš Majamio, bet šiuo metu gyvena Tampoje, Floridoje (JAV), kiekvieną savaitę gauna tūkstančius žinučių, kuriose vyrai jai siūlo gyventi kartu. Ji sako, kad dėl patrauklumo kartais sulaukia nepageidaujamo dėmesio, ir tai paveikė jos asmeninį gyvenimą.

Įtakinga moteris sakė: „Tikrai galiu pasakyti, kad prie manęs priekabiauja daug vyrų. Tai apsunkina mano pasimatymų gyvenimą, nes žinau, kad tie vyrai bando su manimi susitikinėti tik dėl mano kūno, o ne dėl to, kas aš esu kaip asmenybė. Suprantu, kad visi santykiai prasideda nuo fizinio patrauklumo, bet dažniausiai vyrai nesako: „Ei, tu esi graži, ar tau būtų įdomu, jei pakviesčiau tave į pasimatymą?“. Dažniausiai tai būna:

„Ei, tu seksuali, ar galiu gauti tavo ‚Snapchat‘?“. Tai net pasiekia priekabiavimo ribą, kai vyrai sekdavo mane iki automobilio, prašydami mano numerio ir persekiodami mano socialinius tinklus“.

Užaugusi neturtingai ir gyvenusi iš maisto talonų, Sophie sako esanti dėkinga už prabangą, kurią jai suteikia buvimas nuomonės formuotoja. Kai nedirba, ji leidžia laiką prie baseino, keliauja, vyksta apsipirkti per prabangias keliones arba leidžia laiką su šeima.

