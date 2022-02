18 metų su žmona Erika skaičiuojantis Merūnas Vitulskis – apie žmonos pokyčius ir sūnų auklėjimą: žmona perėmė vieną jo savybę

Artėjančios Valentino dienos Merūnas sako nesureikšminantis – anot jo, vienos dienos metuose meilei parodyti neužtenka – tą reikia daryti nuolat.

„Mes labai nestandartiškai žiūrime į šią komercinę šventę. Mes geriau kartą per savaitę atšvęsime meilę, nei vieną dieną metuose. Kadangi mums šiemet šventės sutampa su vaikų atostogomis, mes jas kartu tikriausiai visi praleisime užsienyje. Aš geriau kartą per savaitę savo žmogui padarysiu ypatingą dieną ir priminsiu, kad jis man yra be galo svarbus, kad esu pats laimingiausias, jog suradau savo žmogų.

Man žmona yra ir geriausia draugė, ir gyvenimo meilė, kuri man dovanojo du nuostabius vaikus. Manau, kad visas gyvenimas turi būti skirtas meilei“, – šypsosi atlikėjas.

„Gyvenimas lekia labai greitai ir niekada nežinai, kas gali atsitikti rytoj. Todėl vienas kitą vertinti ir mylėti reikia kiekvieną dieną ir tai reikšti. Nors kelias minutes per dieną skirti žinutei, skambučiui ar veiksmui parodyti, kad tu esi svarbus“, – skatino M.Vitulskis

Svarbiausia priimti, ne pakeisti

Vyras su savo mylimąja Erika kartu jau 18 metų. Atšventę jau daugiau nei 10 santuokos metų jie neabejotinai pakeitė vienas kitą – Merūnas sako, kad vienas iš kito per visą tą laiką daug ko išmoko, o vienas kito trūkumus tik papildė.

„Manau, kad per tuos 10 santuokos metų mes tikrai pasikeitėme – supanašėjome. Erika gal pasidarė kiek labiau išsiblaškiusi, kaip ir aš, o aš tikslesnis kai kuriuose dalykuose. Taip žmonės tikriausiai vienas kitą papildo, išmoko vienas kitą kažko naujo. Manau, kad mes sutikę žmogų priimame jį su visais jo trūkumais – kartais piktą, sutrikusį ar spontanišką. Ir manau, kad visa prasmė yra priimti tą žmogų, o ne stengtis jį pakeisti“, – kalba vyras.

Su žmona Merūnas susipažino dar ankstyvoje jaunystėje. Repetuodamas ant scenos jis stebėdavo plačiai besišypsančią Eriką, kuri savo šypsena tik skatindavo pasirodyti geriau. Merūnas sako esantis labai dėkingas už tai, ko jį žmona išmokė ir ką jame atrado“

„Pamačiau, kaip mano žmona su vaikais žaidžia, kaip keliasi, kokia ji graži nepasidažius, kaip mes einame į žygius kartu – aš ją tokią mačiau pirmą kartą bežiūrint į jos šypseną. Nebuvo taip, kad norėjau ją kaip nors pakeisti, ar pats leisčiausi pakeičiamas. Ji manyje labai daug gražių dalykų atskleidė“, – pripažino atlikėjas.

Vis dėlto nėra namų ir be dūmų. Nei viena pora neišvengia ir pykčių – Merūnas sako, kad ir jo šeima nėra išskirtinė. Tačiau šeimines audras galima išspręsti tik nuolat komunikuojant.

„Svarbiausias dalykas – kalbėtis. Mes suprantame, kad kalbėtis labai svarbu – niekada neiname miegoti susipykę, visada problemas sprendžiame kartu, diskutuodami. Manau, kad vienas kitam turime būti žmogui žmogus – kitaip nieko nebus“, – atskleidžia jis.

Merūnas pasakoja, kad per laiko tarpą pažinodamas žmoną dabar atpažįstą kiekvieną jos judesį ir emociją. Todėl sako, kad kiekvienas gali rasti būdą, kaip prieiti prie žmogaus, kurį myli: „Pažinęs žmogų tu žinai, į ką ir kaip jis reaguoja, tu žinai, ko jis nemėgsta ir su laiku gali surasti prieigą į jo širdį su savo žodžiais, veiksmais.

Galima sakyti, kad jau 18 metų draugauju su Erika – aš žinau kiekvieną jos virptelėjimą, žinau, kaip ji jaučiasi prie savų ir prie svetimų, savo žmogų aš pažįstu milimetrais. Dėl to per visą tą laiką supranti kiekvieną savo klaidą, kur suklydo ir ji. Mes klystame tik dėl to, kad esame žmonės.“

Dažniausia pašnekesių tema – vaikai

Pora augina ir jau pirmoje klasėje besimokančius du berniukus – Ajų ir Herkų. Anot Merūno, su žmona jie stengiasi kuo daugiau šnekėtis su savo vaikais svarbiomis temomis – taip mažieji bręsta.

„Šią dieną mūsų didžiausia diskusijų tema visgi yra vaikai – kaip juos auklėti, kokias spragas mumyse yra padarę mūsų tėvai ir ar mes turime teisę jas atitaisyti ir kaip formuoti savo vaikų vertybes. Manau, kad labai svarbu išmokyti tinkamų vertybių, nes tai paskui asmenybėje labai matosi – kaip jie sugeba paguosti, kaip reaguoja į aplinką. Sakoma, kad vaikai – tėvų atspindys, bet mes savo „broko“ labai stengiamės nepiršti vaikui“, – juokiasi jis.

O kokie gi sparčiai augantys mažieji? Pašnekovas pasakoja, kad abu berniukai – lyg tėvų atspindys.

„Vaikai – visiški mūsų kopijos. Vienas yra Erika, kitas esu aš. Aš vaikystėje buvau labai jautrus, tai ir sūnus toks, o kitas yra labai sportiškas, ir yra labai sąmojingas – į Eriką vaikystėje labai panašus. Šiandien žinau, dėl ko mano mama anksčiau laiko pražilo – aš buvau nelengvas vaikas. Pripažįstu, kad vaikai mano, nors ir labai aktyvūs ir smalsūs, yra kiek palepinti. Bet jie mano ir jie tikrai nepaprasti ir muzikai visai neabejingi. Labai faina, kad turi polinkį ir pomėgį, kaip tėvai“, – šypteli jis.

Vyras taip pat svarsto ir apie meilę – per kokius etapus ji pereina ir kaip metams bėgant ji keičiasi. Jis sako, kad žmogų turime vertinti dėl jų rūpesčio ir linki kiekvienam patirti laimę, kurios nusipelnėme visi.

„Meilė visad tokiais etapais tęsiasi – susipažinus tampi aklas, kurčias, vėliau tik pradedi galvoti, ar su tuo žmogumi matai ateitį ir paskui galvoji, ar su juo praleistum visą gyvenimą, ar ne. Pradžioje tik romantika būna, o meilė su laiku keičiasi. Žmogų vertini už tai, kad jis tave sergantį globoja, kad jis ekstremaliomis sąlygomis tave sugeba nuraminti. Iš meilės pasidaro begalinis ryšys, kai suvoki, kad be to žmogaus neįsivaizduoji gyvenimo.

Linkiu kiekvienam žmogui pasaulyje patirti tai, ką aš patyriau per šiuos 18 metų – begalinę meilę ir žinojimą, kad šalia turi savo nuodėmklausį ir geriausią draugą pasaulyje“, – su šypsena linki Merūnas.