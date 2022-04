15-metės lietuvės pažintis su meksikiečiu nuvedė netikėtu keliu: į susitikimą lydėjo mama

Pasak merginos, Azael jai parašė socialiniuose tinkluose ir pakvietė susitikti.

„Tuo metu man buvo 15 metų – galvojau, gal nueisiu su mama... Azael ieškojo šokėjos, su kuria galėtų rodyti akrobatinį šou Paryžiuje. Buvo atranka, pabandėme įvairių triukų, pažiūrėjo mano lankstumą, kaip kyla kojos, nugara. Pradėjome kartu statyti šokį“, – prisiminė Sindi, kuri 7 metus šoko baletą.

„Ji lankė mūsų treniruotes, o kai aš išsiskyriau su savo šokių partnere, Sindi užėmė jos vietą. Nuo to laiko dirbame drauge. Labai sunku lotyniškuose šokiuose turėti šokių partnerį. Kai kurie šokėjai net pasitraukia iš šokių pasaulio, nes neberanda su kuo šokti. Yra sunkiau rasti šokių partnerį nei partnerį santykiams“, – atviravo vyras.

REKLAMA

15-metės lietuvės pažintis su meksikiečiu nuvedė netikėtu keliu: į susitikimą ėjo su mama (10 nuotr.) Sindi ir Azael (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“) Sindi ir Azael (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“) Sindi ir Azael (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“) +6 Sindi ir Azael (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“) Jausmingas meksikiečio ir lietuvės šokis sužavėjo „Lietuvos talentų“ teisėjus: plojo atsistoję (nuotr. TV3) Jausmingas meksikiečio ir lietuvės šokis sužavėjo „Lietuvos talentų“ teisėjus: plojo atsistoję (nuotr. TV3) Jausmingas meksikiečio ir lietuvės šokis sužavėjo „Lietuvos talentų“ teisėjus: plojo atsistoję (nuotr. TV3) Jausmingas meksikiečio ir lietuvės šokis sužavėjo „Lietuvos talentų“ teisėjus: plojo atsistoję (nuotr. TV3) Jausmingas meksikiečio ir lietuvės šokis sužavėjo „Lietuvos talentų“ teisėjus: plojo atsistoję (nuotr. TV3) Jausmingas meksikiečio ir lietuvės šokis sužavėjo „Lietuvos talentų“ teisėjus: plojo atsistoję (nuotr. TV3)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. 15-metės lietuvės pažintis su meksikiečiu nuvedė netikėtu keliu: į susitikimą ėjo su mama

Šį sekmadienį šokių partneriai lips ant „Lietuvos talentų“ scenos ir padovanos nepamirštamą ir jausmingą šokį žiūrovams.

O štai dabar profesionalūs bačatos šokėjai šiuo šokiu bando užkrėsti ir kitus – šokių mokykloje Sindi ir Azael jau kurį laiką moko Lotynų Amerikos šokių subtilybių. Šokėjai negaili komplimentų bačatai ir vadina tai „socialiniu šokiu“. Lankantys šokių pamokas ne tik pajaučia priklausomybę šokiams, susiranda draugų, bet ir antrą pusę bei sukuria šeimas. O į šį projektą šokių pora atėjo tam, kad pasidalintų šokio jausmu su žiūrovais bei parodytų, kokia stipri yra šokio galia.

„Su šiuo šou nemažai keliaujame, vedame pamokas užsienyje. Tačiau norėčiau saviems, lietuviams, sukelti emocijas, kurias patiria žmonės matydami mus festivaliuose kitose šalyse“, – pasakojo Sindi.

REKLAMA

REKLAMA

Sindi tikino, kad smagu matyti, kad sunkus darbas duoda vaisių: „Ateina kartais vaikinai be emocijų, tačiau šokant jie užslėptus jausmus išreiškia per šokį. Žmonės nori susirasti draugų, ar gyvenimo partnerį. Labai daug žmonių turi savotišką „priklausomybę“ nuo šokių. Labai geras jausmas yra bendrauti su žmonėmis per šokį.“

Išskirtinis poros pasirodymas nepaliks abejingų. Tai, kad šokėjai priklauso profesionalų lygai, tikins visi trys teisėjai.

Po šokėjų pasirodymo teisėjai plos atsistoję. Paprašytas pakomentuoti pasirodymą, M. Mikutavičius tiesiog pritrūks žodžių. „Tai buvo didelis emocinis pliūpsnis“, – savo ruožtu sakys Inga Jankauskaitė.

Ar šokėjų porai nuskambės „auksinis mygtukas“?

Atsakymą sužinosite jau šį sekmadienį, laidoje „Lietuvos talentai“, 19.30 val. per TV3!