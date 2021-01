Neseniai vaikelio susilaukusi Meschino parodė, kaip atrodo po nėštumo: priaugtų kilogramų lyg nebūta

Šiandien Karolina pasidalijo fotografija, kaip moters figūra atrodo po nėštumo.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karolina Meschino parodė, kaip atrodo po nėštumo

„Laikau savo lėlytę ant rankų ir dar niekaip negaliu suprasti, kad čia mano vaikutis, ir, kad ji ir mano per 9 mėnesius draugeliu tapęs pilvas turėjo kažką bendro. Neįtikėtina, ką gali moters kūnas. Be išsitampiusios odos ir pigmentinės linijos, tikrai negaliu patikėti, kaip per dvi savaites atsistatė kūnas! Aišku, skausmai ir kraujas vis dar kasdienybė, bet kasdien vis geriau“, – brūkštelėjo Karolina ir paviešino nuotrauką.

Apie tai, kad laukia šeimos pagausėjimo, laiminga pora pranešė liepos mėnesį.

„Mūsų kartu su Dominyku didžiausia svajonė išsipildė labai greitai. Keturis mėnesius slėpti tikrai nebuvo lengva, bet tiems, kas bent kažkiek mus pažįstate ar atidžiai sekate tikriausiai nebuvo sunku atspėti. Bandžiau mėtyti pėdas, bet išėjo gan juokingai. Esame be proto laimingi ir jaučiamės apdovanoti likimo.

Sunku jausmus šia tema sudėti į žodžius, tik tie, kas iš meilės yra atvedę į pasaulį gyvybę, supras, kas tai per stebuklingas jausmas. Man už šeimą niekada gyvenime nebuvo nieko svarbiau ir dabar yra neįtikėtina, jog atėjo mūsų laikas kurti savo mažytę šeima. Greit būsime trise“, – tąkart rašė K. Meschino.

Vėliau vaikelio lytį mergina atskleidė „Kitokiuose pasikalbėjimuose“, tada ji prisipažino, kad laukiasi mergaitės.

O štai per Kūčias Dominykas žengė dar vieną lemtingą žingsnį ir paprašė Karolinos rankos.

Apie tai Karolina pranešė socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, pasidalijusi įspūdingo žiedo nuotrauka.