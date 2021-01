Ištvirkusios žvaigždės: šių garsenybių „žaidimai lovoje“ atsidūrė internete

Tačiau yra tokių pikantiškų istorijų, kurių užmiršti neįmanoma. Kažkam iš jų tai buvo didžiausia gyvenimo klaida, o kažkas iš to išpešė net naudos.

Pamela Anderson

Serialo „Gelbėtojai“ žvaigždė Pamela Anderson ir jos buvęs vyras Tommy Lee per savo medaus mėnesį sumanė „susukti“ video, kuriame jie užsiiminėja tuo, kas ir priklauso per medaus mėnesį. Medaus mėnesio įrašą jie saugojo namuose, tačiau 1995 metais jį kažkas pavogė ir nutekino per internetą. Sutuoktiniai padavė į teismą įtariamąjį ir išsireikalavo pusantro milijono JAV dolerių.

Nekeista, kad savo nuogą kūną demonstruoti nebijanti Pamela Anderson su savo mylimuoju ryžosi paišdykauti ir nusifilmuoti sekso scenoje. Savo karjerą kaip „Playboy“ modelis pradėjusi Pamela išdykavo su buvusiuoju Tommy Lee, su kuriuo žvaigždė vis skyrėsi ir taikėsi. Teigiama, kad juosta buvo nutekinta, tačiau šiuo metu jos internete neįmanoma rasti.

Jennifer Lopez

Už grasinimą paviešinti sekso įrašą, teigiama, dainininkė Jennifer Lopez paplojo net 27 milijonus dolerių.

Šokiruoja, jog šią įspūdingą sumą moteris turėjo sumokėti savo pirmajam vyrui Ojani Noa, kuris Jennifer pasiekus šlovę ją šantažavo.

Kanye Westas

Nėra patvirtinta, jog ši nuotrauka yra Kim Kardashian ir jos vyro reperio Kanye Westo „žaidimų“ dalis, tačiau internautai tvirtina internete tikrai radę jų sekso įrašą.

Pati pora komentuoti situaciją atsisako.

Tiesa, 2006-aisiais reperis prisipažino turintis priklausomybę seksui. Vis dėlto tada vyras jau buvo pradėjęs gydymosi kursą, todėl daug kalbėjo apie reabilitaciją.

Kaip pats sakė, jis kasdien stengiasi savo nešvankias mintis nukreipti į darbus, kūrybą. Ir, reikia manyti, žmoną Kim Kardashian susirado jau susitvarkęs.