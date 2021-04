Žmoną su jos seserimi išdavęs Laimonas pravirko: prašo atleidimo

Laimonas ilgą laiką prikaišiojo savo buvusiai žmonai, kad ši yra neištikima, nors pati moteris žino, kad neištikimas buvo jis. Žinodamas, kad Laimutės seseriai Agnei itin reikalingi pinigai, šis jai duodavo 20 eurų ir už tai prašydavo sekso.

DNR testas atskleidė šokiruojančią tiesą

Tai, jog vyras yra biologinis savo buvusios žmonos sesers vaiko tėvas, parodė „TV Pagalbos“ atliktas DNR testas.

„Mūsų pagrindinė santuokos nutraukimo priežastis yra sesers vaikas, kurį augina Laimutės sesuo“, – laidos metu neslėpė vienišas likęs vyras.

Nors buvę sutuoktiniai kartu jau nebegyvena dvejus metus, anksčiau į kairę nuolat nuklysdavęs vyras laidos metu prisiekinėjo, kad per visą tą laikotarpį neturėjo jokios kitos moters, o jo mintys sukosi tik apie Laimutę ir savo vaikus.

„Tikrai neturėju romanų, esu ilgą laiką vienas. Aš kiekvieną kartą jos prašydavau, kad gal susitaikome“, – teigė atkurti santykius siekiantis vyras.

Laidos metu – netikėta žinia

Laidos metu Laimonas pasakojo, kad labiausiai gailisi dėl to, jog prieš savo buvusią mylimąją ir vaikų motiną keldavo ranką. Jis taip pat svarstė, kad dabar Laimutei galėtų užtikrinti finansiškai saugesnį gyvenimą, nes šiuo metu yra susiradęs nuolatinį darbą.

Visgi, nors praėjo jau dveji metai, Laimutė atskleidė, kad nuoskaudos vis dar pernelyg skaudžios, kad ji jas būtų užmiršusi.

„Aš noriu gyventi be smurto, be priekaištų, be rėkimo, be pakelto tono. Kiekviena moteris nori būti laiminga ir aš to noriu“, – teigė ji.

Laimutė atskleidė, kad jau kurį laiką jos širdį yra užkariavęs naujas vaikinas, kuris jai net pasipiršo.

„Nuo vakar esu oficialiai susižadėjusi“, – laidos metu Laimoną netikėta žinia nustebino Laimutė, parodžiusi jam sužadėtuvių žiedą.

Ar pavyks Laimonui perkalbėti savo buvusią žmoną?

