Visureigių vairuotojams Paryžiuje – didžiuliai mokesčiai: siekia mažinti taršą mieste

Visureigių vairuotojams Prancūzijos sostinėje Paryžiuje ateina sunkios dienos.

Stovėjimo mokestis brangs trimis kartais

Kad sunkių ir didelių automobilių miesto centre būtų kuo mažiau, Paryžiaus valdžia nuo rudens užsibrėžė triskart visureigiams padidinti stovėjimo mokestį nuo 6 iki 18 eurų už valandą.

„Per pastaruosius 20 metų visureigių skaičius padvigubėjo, todėl jie užima daug vietos. Žinoma, jie teršia orą. Matome, kad daugėja astma sergančių žmonių, žmonių, besikreipiančių į gydytojus – taip yra dėl oro taršos. Taip pat yra saugumo klausimas – nuo visureigio žmonių gali žūti dvigubai daugiau nei įparastos transporto priemonės“, – sakė 18-osios apskrities mero pavaduotojas Kevinas Havetas.

REKLAMA

REKLAMA

Paryžiaus valdžia kvietė gyventojus pareikšti savo nuomonę, o referendumo dalyviai palaikė valdžios ryžtą: beveik 55 procentai jų tokiam sprendimui pritarė, 45 – nepritarė. Paryžiaus valdžia jau apsidžiaugė, kad daugiau nei pusė referendumo dalyvių palaiko iniciatyvą. Tik kad referendume balsavo kiek daugiau nei 5 nuošimčiai visų Paryžiaus rinkėjų.

REKLAMA

„Tai mums kainuotų apie 200 eurų per dieną – tai be galo brangu. Gyvenimas kainuoja daug, vaikai – daug, tad tiesiog bus per daug brangu. Manau, kad galų gale turėsime nustoti naudotis savo automobiliais, bet juk mums atostogoms ir savaitgaliais reikia išvažiuoti iš Paryžiaus“, – pakeitimais stebėjosi paryžietė Laure Picard.

Padidėję stovėjimo mokesčiai galiotų automobiliams, sunkesniems už 1,6 tonos. Dabar numatoma, kad vietos gyventojai daugiau už stovėjimą nemokėtų – tik Paryžiaus svečiai arba tie, kurie oficialiai mieste negyvena, bet, pavyzdžiui, turi darbą. Prancūzijos sostinėje tai ne vienintelė vadinamojo tvarumo iniciatyva: valdžia jau kurį laiką nuo automobilių atitveria gatves, tiesia dviračių takus ir nori, kad 2030 metais būtų visiškai uždraustos dyzelinės ar benzininės mašinos.

Visą TV3 žinių reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.