Vilniuje sudaužytas brangesnis nei 100 tūkst. „Mercedes“: rėžėsi į medžius

Į avariją po vidurdienio Nemenčinės plente pakliuvo prabangus visureigis „Mercedes“. Veikiausiai neliko sveikos vietos – mašina smarkiai sumaitota iš visų pusių, sudaužyti net ratlankiai, o kai kurie ratai nulūžo. Apie pusantro šimto tūkstančių eurų kainavusį automobilį apspitę gelbėtojai: viduje prispaustų žmonių nėra – gelbėtojai bando atjungti akumuliatorių, kad mašina neužsidegtų.

Apie avariją Vilniaus pakraštyje specialiosioms tarnyboms pranešta maždaug 14-ą valandą. Skambinę žmonės sakė, kad ties Turniškėmis visureigis nulėkė nuo kelio ir trenkėsi į medžius, pranešta, kad galimai nukentėjo vairuotojas.

Paaiškėjo, kad sužalojimai nesunkūs – vairuotojas nukentėjo nuo išdužusio stiklo šukių, tačiau nesmarkiai, vežti į ligoninę vairuotojo neprireikė.

Vairuotojas buvo blaivus, aiškėja, kad jis išslydo manevruodamas. Įvykio vietoje žmonės pasakojo, kad avarija įvyko, kai „Mercedes“ rikiavosi iš antros eismo juostos į pirmą. Visureigis tapo nevaldomas ir išskridęs iš kelio su šaknimis išvertė vieną medį, dar ore trenkėsi į pušį.

Galiausiai visureigis atsidūrė ant dviračių tako. Visai šalia avarijos vietos yra dar ir pėsčiųjų perėja. Labai pasisekė, kad „Mercedes“ nekliudė atsitiktinių praeivių ar dviratininkų.

Be to, aiškėja, kad ant visureigio sumontuotos vasarinės padangos. Nuo lapkričio 10-os dienos privalomos žieminės padangos be jokių išimčių, net jei yra dešimt laipsnių šilumos.

Kai įvyko avarija, lijo, kelias buvo slidus. „Mercedes“ vairuotojas veikiausiai viršijo saugų greitį. Ties perėja jis yra ribojamas iki 50-ies kilometrų per valandą.