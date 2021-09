Viešojo saugumo tarnybos pratybos – iš arti: pamatykite, kaip treniruojasi specialusis dalinys

Jie ruošiasi tiek riaušėms, tiek ir kitokio pobūdžio atakoms. TV3 Žinios apsilankė ir vadinamųjų „ORKŲ“ pratybose – specialaus tarnybos dalinio, kuris protestus ir sumaištį kėlusiems mitinguotojams į atmintį įsirėžė po to, kai patraukė kelia į Rūdninkų poligoną užblokavusius žmones.

Lietuvos kariuomenės vis dar naudojamas sraigtasparnis MI-8, o jo viduje – būrys Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Jie į orą pakelti, nes pranešta, kad į Lietuvos teritoriją neteisėtai pateko grupė vyrų. Įtariama, kad jie ginkluoti, nes turima informacijos apie pasisavintą civilį automobilį ir galbūt pagrobtą jo vairuotoją.

Pareigūnai leidžiasi ant žemės, nes užpuolikai užėmė greta esantį pastatą. Prie jo netrukus atskuba ir pastiprinimas, kuris šarvuotomis mašinomis pridengia mikroautobusą. Jame – pagrobtas vairuotojas, jį pareigūnai pasiima su savimi ir atsitraukiama nuo tiesioginio apšaudymo.

O netrukus atkeliavęs pastiprinimas pradeda pastato šturmą. Per antro aukšto langą į vidų patekę pareigūnai, objektą, kaip patys sako, išvalo, ir įtariamuosius neutralizuoja.

Bet įvykiai nesibaigia. Kitoje vietoje pareigūnai į teismą veža už šnipinėjimą priešiškai valstybei teisiamą vyrą. Nors konvojų sudaro ginkluoti pareigūnai, staiga jų kelionė sustoja.

Teisiamasis svarbus priešo pusei, užpuolikai turi tikslą jį nužudyti, kad šis neišpasakotų teisme visko, ką žino. Dalis pareigūnų bando atsišaudyti, o keletas, su pačiu teisiamuoju, atsitraukė į priedangą.

Nedelsiant kviečiamas pastiprinimas, tais pačiais šarvuotais visureigiais atskuba papildomos pajėgos. Jos ginkluotos jau ne pistoletais, bet automatiniais ginklais, atidengiama atsakomoji ugnis.

Pavykus nukauti priešiškas pajėgas, konvojuotas asmuo sodinamas į vieną, iš šarvuotų automobilių ir skubiai išvežamas iš teritorijos.

Kita pratybų dalis – prie vienos iš savivaldybių jau būriuojasi piktai nusiteikę protestuotojai. Pastaruoju metu šalyje netrūkstant įvairiausių protestų, šie protestuotojai bando patekti į pastatą, tad pareigūnams tenka skubėti raminti įsiaudrinusios minios.

Vien antiriaušinių pajėgų pasirodymas situaciją paaštrina – į pareigūnus ir jų automobilius skrieja įvairūs daiktai. Priešingai, nei per riaušes prie Seimo rugpjūtį, ilgai vienoje vietoje nestovima ir nelaukiama, kol minia nurims. Ją pareigūnai pradeda stumti atgal.

Bet staiga pasigirsta šūvis. Riaušes malšinantys pareigūnai keičia taktiką – niekas iš jų šaunamojo ginklo nenaudojo, tad suprasdami, kad ginkluotas žmogus yra protestuotojų minioje, skubiai kviečia pastiprinimą, kuris šarvu pridengtų pareigūnus nuo galimo dar vieno šūvio.

Pridengus pareigūnus, protestuotojus stengiamasi apakinti – dūminė užsklanda tiršta, be specialios įrangos matyti žmones per ją nepavyksta. Kol dūmai sklaidosi, veiksmas aprimsta. Bet per tą laiką pareigūnai sugeba identifikuoti kas minioje turi ginklą. Tuomet ir pasigirsta šūvis.

Šį kartą po šūvio krinta vienas žmogus – protestuotojas su ginklu. Jam koją peršauna ant pastato stogo buvęs snaiperis. Šaulį dar apsupa šarvuotos mašinos, o iš jo iššokę pareigūnai greitai vyrą perima savo žinion.

Viešojo saugumo tarnybos naudojamų intervencinių mašinų šarvas yra daugiau nei pusantro centimetro storio, gali atlaikyti sunkiojo kulkosvaidžio šūvius.

Jeigu yra reikalingas šitas bokštelis, gali užsidaryti visas ir šaulio darbo vieta būna tik per tokį labai nedidelį langelį, jeigu jam reikia priedangos, jis gali per jį atlikti savo darbą. Ar masinių neramumų metu, įkalinimo įstaigose taip pat.

„Tai yra kolektyvinė apsauga mūsų pareigūnams, kad nebūtų sužaloti, atidirbta taktika, sistema antiriaušinė, ir tai tiesiog kolektyvinė apsauga mūsų pareigūnams saugoti, kad nebūtų luošinami, žalojami. Žmonėms gal tai atrodo ir baisokai, agresyviai, kad tai prieš žmones, visuomenę, tikrai ne, tai yra kolektyvinė sauga mūsų pareigūnams saugoti“, – sako viešojo saugumo tarnybos vadas Ričardas Pocius.

Mašinos – naujos, todėl netrūksta ir elektronikos, palengvinančios darbą. Kameros, kurios reikalui esant, kažkokio riboto matomumo sąlygomis padeda orientuotis, ypač jeigu stovi personalas kažkoks, ar žmonės, lygiai taip pat šitas bokštelis gali būti valdomas tiek elektra, tiek ir žmogaus rankom.

Pastaruoju metu, kylant įtampos visuomenėje buvo galima protestų organizatorių šūksnius apie atvykstančias „ORKAS“. „ORKA“ padalinys šifruojamas, kaip Operatyvaus reagavimo kontratakos komanda. Tai kaip ypatingasis tarnybos būrys, kuris laikomas užnugaryje, jei prireiktų pagalbos eiliniams VST pareigūnams. Po riaušių prie Seimo, tarnybos pareigūnai sulaukė grasinimų bangos.

„Beraščių rašinėjimas, bet jie yra tokie… moterims atrodytų žiaurūs, ar mergaitėms, mūsų vyrai tiesiog juokiasi iš tokių grasinimų, bet jie yra tikrai žiauroki. Bet aiškiai matosi, tai yra beraščiai žmonės, susipykę su rašyba, arba parodo savo intelekto lygį“, – teigia R. Pocius.

Viešinti riaušes malšinusių pareigūnų tapatybes prašė Antanas Kandrotas pravarde Celofanas, už tai pasiūlęs pinigus. Dėl to teisėsauga pradėjo tyrimą.