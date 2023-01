Valinsko ir Žvagulio pažinties istorija: draugystė prasidėjo Žilvinui netyčia nusilengvinus ant moters

Arūnas Valinskas bei dainininkai Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis – gerai žinomi pramogų pasaulio rykliai. Nors atrodo, kad beveik visi jų gyvenimo įvykiai žinomi, jie dar turi ir neatskleistų paslapčių. Vieną tokių A. Valinskas išdavė TV3 laidoje „Gero vakaro šou“.