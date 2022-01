Valdžios sprendimas suglumino ir skiepais pasitikinčius lietuvius: „Paaiškinkit, kam?“

„Aš nesiskiepysiu, kol mano antikūnai kyla. Tai yra absurdas, absurdas“, – sakė žinomas atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano.

Dainininkas ir muzikos prodiuseris S. Stavickis-Stano nebesupranta, kas vyksta už COVID-19 pandemijos valdymą atsakingų asmenų galvose. Jis kovido antikūnais, kurie apsaugo nuo užsikrėtimo ir sunkios ligos formos, yra persisotinęs nuo galvos iki kojų, nes yra persirgęs, tačiau jam brukama trečioji vakcinos dozė.

„Didžiulis kiekis antikūnų – 10000 Bau/ml. Bet koks daktaras pasakys, kad galiu pasiskiepyti, kad Vyriausybei būtų ramiau, bet tolko iš to man jokio“, – įsitikinęs Stano.

Valdžiai antikūnai – ne rodiklis

Bet valdžiai turimi antikūnai – ne rodiklis. Esą tik papildoma vakcinos dozė suteiks geriausią apsaugą nuo omikron atmainos ir tai nėra Lietuvos sugalvota taisyklė, o jau naudojama praktika šalyse, kovojančiose su paplitusia nauja koronaviruso mutacija.

„Duomenys rodo, kad ir persirgę, ir vakcinuoti, ypač jei jie yra vakcinuoti pagal pilną schemą iš seniau, užsikrečia ir serga omikronu, tai geriausiai nuo to saugo šviežia imunizacija“, – tikino Seimo narė Jurgita Sejonienė.

Vilnietė Nora Lapinskienė turėdama milžinišką kiekį antikūnų nenorėjo gyventi su gresiančiais apribojimais, todėl kreipėsi į gydytoją patarimo – skiepytis ar nesiskiepyti.

„Pačių antikūnų turiu šimtą kartų daugiau negu reikalinga minimali norma ir kalbant su medikais man buvo ištransliuota žinutė, kad turint šitiek antikūnų, tai ne tik, kad nerekomenduojama, o negalima skiepytis, nes gali organizmas labai stipriai sureaguoti į skiepą“, – pasakojo vilnietė Nora.

Bet Nora paklausė ne savo gydytojos, o sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir pasiskiepijo.

„Po pirmo ir antro skiepo neturėjau jokių šalutinių reakcijų, o po trečio skiepo buvau dvi dienas visiškai iškritusi iš rikiuotės ir pragulėjau lovoje“, – savo išgyvenimais pasidalijo Nora.

Nebesupranta, kuo tikėti

Žmonės nebesupranta, kuo reikia tikėti – medikais ar politikais. Ir kodėl jų dėl persirgimo susiformavę antikūnai kažkuom blogesni už paskiepytų žmonių antikūnus?

„Beje, po to mano antikūnų tyrimo susirgo mano vyras, susirgo mano dukra. Gyvenome vienuose namuose, miegojome vienoje lovoje ir aš neužsikrėčiau, aš nesusirgau. Bet labai tikėtina, kad po to karto dar daug daug kartų antikūnų kiekis mano kraujyje išaugo. Tai aš labai norėčiau gyventi su tais savo antikūnais ir labai jais pasitikiu. Pasitikiu ir medikais, bet niekaip nesuprantu – kokio velnio man reikia to skiepo, jeigu mano organizmas pats puikiausiai saugosi. Tarp kitko to nesupranta ir medikai“, – įsitikinusi N. Lapinskienė.

Panašu, kad daug kas iki šiol neaišku patiems medikams ir politikams, nes iki šiol nesutariama – koks tas antikūnų kiekis yra pakankamas. O jei jis pakankamas, ar leisti tokiems asmenims nesiskiepyti?

„Ta saugi viršutinė riba, kuri garantuoja, kad nesusirgsi arba sirgsi lengvai, jos nėra. Remiantis tais pačiais mokslo duomenimis, tai kuo daugiau yra antikūnų, tuo efektyviau. Todėl rekomenduoju tuos žmones persigalvoti ir vis dėlto vakcinuotis“, – tikino J. Sejonienė.

„Jeigu antikūnų yra labai daug, sakykime, dešimtimis tūkstančių matuojamama, tai skiepijimą būtų galima atidėti“, – teigė medicinos mokslų daktaras Vytautas Usonis.

Kuo antikūnų daugiau, tuo žmogui saugiau

Faktas, kad valdžia vadovaudamasi medikų rekomendacijomis nori įtikinti žmones kuo greičiau pasiskiepyti trečia vakcinos doze kaip efektyviausia priemone nuo omikrono.

„Tai kuo antikūnų daugiau, tuo tam pačiam besiskiepijančiam žmogui yra saugiau dėl sunkios ligos. Dėl tos priežasties rekomenduojama visiems ir tiems, kurie turi antikūnų, pasiskiepyti“, – sakė J. Sejonienė.

„Ar turintiems antikūnų reikia skiepytis stiprinančiąją doze? Taip, reikia. Labai svarbu pabrėžti, kad antikūnų buvimas nekenkia sustiprinančios dozės skiepijimui, ta prasme, kad ir veiksminga bus tokia dozė, ir saugi“, – tikino profesorius V. Usonis.

„Girdėjau profesoriaus Usonio interviu, kur jis sako, kad taip, reikia skiepytis, nesvarbu, kiek turi antikūnų, skiepas nepakenks ir panašiai. Ir toliau tame pačiame interviu jis sako, kad jeigu turi daug antikūnų, tai kaip ir neverta, nes visiškai nesvarbu, kiek daug jų turėsi, svarbu, kad turėtum daugiau negu minimumas, nuo to imunitetas nestiprėja. Tai kam? Paaiškinkit, kam?“, – nesupranta didelį kiekį antikūnų turinti L. Lapinskienė.

Valdžios kabinetuose jau planuojama tolimesnė Lietuvos žmonių vakcinavimo strategija – ketvirtąją doze, nes, kaip rodo Izraelio pavyzdys, tai labai organizmą kovai prieš koronavirusą sustiprinanti priemonė.

„Taip, tikrai gali būti, kad reikės ir ketvirtos, ir penktos dozės, nes pusę metų išlieka tas efektyvus imunitetas“, – teigė Seimo narė. J. Sejonienė.

„Jeigu pasiskiepiję, imunitetą turintys žmonės bus verčiami skiepytis, aš turbūt nustosiu tikėti šituo skiepu ir abejoju, ar skiepysiuosi vėl“, – sako vilnietė N. Lapinskienė.

