Užminė mįslę: kaip už ištrūkimą į laisvę Garackevičius susimokėjo įspūdingą 20 tūkst. eurų užstatą?

Tačiau net toks nusikaltimas netrukdo eiti į valdžią – Vyriausioji rinkimų komisija atsisako išbraukti jį iš kandidatų sąrašo, nors Darbo partija iš savo gretų išmetė jau prieš mėnesį. Į valdžią nori ir daugiau teistų kandidatų. Šiauliuose į tarybą kandidatuoja už tyčinį savo dėdės nužudymą teista kandidatė.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

35-erių Edvinas Garackevičius Druskininkų centre nuomojasi patalpas kavinei. Visai šalia – kurorto savivaldybė, į kurios tarybą verslininkas nori patekti. Prieš mėnesį jis buvo sulaikytas pareigūnų ir uždarytas į areštinę, nes jam priklausančioje mašinoje rasta pusė kilogramo narkotikų – hašišo.

Pareigūnai neatmetė, kad tuomet Darbo partijos kandidatas į savivadybės tarybą gali slėptis. Kol vyko svarbūs procesiniai veiksmai, verslininkas sėdėjo areštinėje Kaune. Prokuratūra patvirtino, kad Garackevičius šiandien paleistas.

REKLAMA

„Intensyviai atlikus šio ikiteisminio tyrimo būtinus proceso veiksmus, buvo įvertinta, kad nėra pagrindo taikyti griežčiausią kardomąją priemonę. Įtariamasis duoda parodymus ir pakanka pritaikyti švelnesnes kardomąsias priemones“, – teigė prokuratūros atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.

REKLAMA

Įtariamasis narkotikų byloje sumokėjo 20 tūkstančių eurų užstatą. Taip pat raštiškai pasižadėjo neišvykti ir registruotis policijoje. Buvęs Darbo partijos kandidatas anketoje nurodo, kad yra neturtingas. Iš kur gavo 20 tūkstančių – prokuratūra neatskleidžia:

„Tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, kurių šiuo metu negalime komentuoti.“

Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis sako, kad, jei rinkimai vyktų, tarkim, šį sekmadienį, teoriškai su itin dideliu kiekiu sulaikytas verslininkas galėtų dalyvauti rinkimuose. Mat Vyriausioji rinkimų komisija jo nepašalina iš kandidatų sąrašo. Partija Garackevičių išmetė dar prieš mėnesį.

REKLAMA

„Durnių laivas, absurdo teatras. Kaip taip gali būti? Mes tik sužinoję iš karto atsiribojome, kreipėmės su prašymu: būkite geri, pašalinkite iš mūsų gretų. Jis nėra mūsų kandidatas. Mes jo nenorime pas save. Kaip dar tai pasakyti? Kokia kalba? Vokiškai mokausi, galiu vokiškai, angliškai, rusiškai gal galiu“, – teigė Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Darbo partija dėl komisijos sprendimo kreipėsį į teismą. Pats Garackevičius teismo irgi yra prašęs palikti jį kandidatų sąraše. Mazuronis stebisi ir dėl įspūdingo užstato, kai anketoje beveik vieni nuliai.

REKLAMA

REKLAMA

„Teisėsauga turbūt turėtų aiškintis, mokesčių inspekcija iš kokių pajamų. Žmonės normaliai deklaruoja, ypač kandidatuojantys į savivaldybę, į kitas institucijas“, – tikino A. Mazuronis.

Su iš areštinės paleistu Garackevičiumi TV3 žinioms nepavyko susisiekti.

Su juoda praeitimi kandidatų šiuose rinkimuose ir daugiau. Štai į Šiaulių savivaldybę, su Lietuvos regionų partija, bando patekti už nužudymą teista kandidatė. Joana Garipovaitė prieš 15 metų per išgertuves peiliu nudūrė savo dėdę. Jai buvo skirta 8 metai kalėjimo. Be to, ji vengė išlaikyti savo vaiką.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.