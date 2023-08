Ukraina atveria naują karo su Rusija frontą – „Politico“

Tai - dar viena ukrainiečių „dovanėlė“ rusofašistams. Į netoli Kerčės sąsiaurio prisiinkaravusį rusų tanklaivį „SIG“, kuris stovi vos už 27-ių kilometrų nuo Krymo tilto, prieš vidurnaktį dideliu skrieja ukrainiečių jūrų dronas ir po kelių akimirkų rėžiasi į jį. Po incidento iškart pasipila okupantų įspėjimai ir kitiems rusų laivams.

„Dėmesio! Kerčės sąsiauryje stebima bepiločių dronų ataka – ir vandens, ir oro dronų. Yra incidentų Kerčės sąsiauryje. Prašau visų laivų mesti inkarus, sustiprinti stebėjimą, kažką pastebėjus pranešti dispečeriams.“

Kokia žala tanklaiviui padaryta, pamatyti galime tik iš kelių nuotraukų. Rusofašistai savo gėdą slepia. Tačiau aiškėja, kad sprogimas pažeidė tanklaivio mašinų skyrių, o dešiniajame jo borte dronas paliko 2 metrų skylę. Kad po smūgio tanklaivį ėmė semti vanduo, girdėti ir jo įgulos pranešime.

„Mes patys negalime judėti be vilkiko. Mašinų skyrius užtvindytas. Nežinome, ką ten vadovybė nuspręs. Mums reikia į kažkokią įmonę. Laivas plūduriuoja. Vanduo pakilo iki vaterlinijos lygio ir daugiau nebekyla.“

Smūgio metu tanklaivyje buvo 11 žmonių, tačiau jie atsipirko nesunkiais sužeidimais, o baigtis rusų įgulai galėjo gerokai liūdniau. Ukrainos pajėgos operaciją įvykdė panaudoję beveik pusę tonos – 450 kilogramų – trotilo.

Tanklaivis „SIG“ – vienas didžiausių Rusijos tanklaivių, statytas 2014-aisiais, tačiau jau apšlakstytas krauju. Kadangi iš Krymo į Siriją jis gabendavo aviacinius degalus, Vašingtonas 2019-aisiais įtraukė jį į sankcijų sąrašus. O dabar degalais jis aprūpindavo Ukrainoje kariaujančias rusų pajėgas.

Ukrainiečiai jūriniais dronais Rusijai sėkmingai smogia jau antrą naktį iš eilės. Prieš tai gerokai apgadino štai šį rusų desantinį laivą karinio jūrų laivyno bazėje prie Novorosijsko uosto krantų. Pasak britų žvalgybos, abi šios atakos – rimtas smūgis Rusijos Juodosios jūros laivynui ir Kremliui labai nemalonus įrodymas, kad Ukraina jau yra pajėgi suduoti smūgius priešui bemaž visose Juodosios jūros laivyno bazėse. O leidinys „Politico“ net skelbia, kad taip Ukraina atveria naują karo su Rusija frontą, nutaikytą į Maskvai itin svarbų naftos eksportą.

Savo ruožtu Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas, vakar išgirdęs, kad naujai sukurptoje ekstremizmo byloje teismas jam skyrė dar vieną –19-os metų – bausmę, paragino rusus ir toliau priešintis Kremliui.

„Ši bausmė yra ne jam, o Rusijos žmonėms, kurie jį remia. V. Putinas bando išgąsdint kaip įmanoma daugiau Aleksejaus rėmėjų. Taigi tokios ilgos bausmės tikslas vienas – įbauginti kuo daugiau žmonių“, – sakė A. Navalno atstovė Kira Jarmyš.

Ir nors V. Putinas visaip mėgina A. Navalną palaužti, ironiška šypsena nuo jo veido nedingsta, o tai, neabejotinai, veikia kaip nuodas V. Putinui. Visgi A. Navalno bendražygiai dėl jo sunerimę.

„Jo sveikata prasta. Jam nesuteikia jokios medicininės pagalbos. Nugaros skausmai niekur nedingo, bet to dėl itin ryškios šviesos, kurios neišjungia net ir naktį, labai nusilpo Aleksejaus regėjimas. Be to, jau daugiau nei metus jis bando išsireikalauti odontologo vizitą ir net padavė koloniją į teismą, kad ši neužtikrina šios teisės.“

Tuo metu garsūs V. Putino rėmėjai Vakaruose įsivaizduoja galį ne tik jam simpatizuoti, bet ir iš to uždirbti. Viena jų – pasaulinio garso rusų sopranė Anna Netrebko. Už tai, kad po 20 metų trukusio bendradarbiavimo Niujorko „Metropolitan opera“ su ja nutraukė kontraktą, superžvaigždė siekia prisiteisti net 360 tūkstančių dolerių. Prasidėjus karui, prestižiniai operos rūmai pareikalavo 51-erių solistės pasmerkti ir karą, ir V. Putiną. Prieš karą ji pasisakė, o prieš V. Putiną – ne. Dėl to ir turėjo atsisveikinti su „Metropolitan opera“.

Jos vadovų sprendimą iš dalies lėmė ir tai, kad A. Netrebko prielankumas V. Putinui buvo žinomas nuo seno. Be to, 2014-aisiais ji aukojo pinigų teatrui separatistų užimtame Donecko mieste ir štai taip pozavo su separatistų vėliava.