TV3 Žinios. Šie metai Lietuvoje – bene mirtingiausi; Visose Alytaus mokyklose – narkotikų pėdsakai; Taifūnas talžo Filipinų salas

Antrieji pandemijos metai sukėlė itin didžiulį mirštamumą. Nuo metų pradžios iki praėjusio sekmadienio šalyje jau mirė beveik 44 tūkstančiai žmonių. Metai dar nesibaigė, tačiau mirčių skaičius jau didesnis nei per visus praėjusius metus, mirtingumo rodiklis 17 proc. didesnis. Ir jei tokia tendencija išsilaikys ir per likusias savaites, šie metai gali būti mirtingiausi nuo pat 1960-ųjų, kai Lietuvoje skaičiuojama tokia statistika. Didžiausias mirtį nešančias ligas per pandemiją papildė dar ir koronavirusas.

