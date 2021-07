Žmonės sako, kad kinas be spragėsių ne kinas ir dėl to į kino sales neužsuka. Kino teatrų atstovai skundžiasi, esą Lietuvos kino centrai vieninteliai pasaulyje, kuriuose draudžiami spragėsiai ar kiti užkandžiai ir pasibaigus karantinui, jie vieninteliai liko taip griežtai apriboti. Esą dėl to jie skaičiuoja rekordinius nuostolius – kino teatrų apyvarta smuko 90 procentų.

