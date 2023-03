Tiltu važiavęs vilkikas pakliuvo į nepavydėtiną situaciją – prireikė skubios pagalbos

Kovo 14-ąją nufilmuotame įraše matyti, kaip ant tilto šonu guli vilkikas. Po akimirkos tarnybų pareigūnai ima jį kelti ir galų gale stipriai siūbuodamas vilkikas „pastatomas ant kojų“.

Šios gelbėjimo operacijos vaizdo įrašu savo „Twitter“ paskyroje pasidalijo Kalifornijos patruliai ir pridūrė: „Puikiai atliktas gelbėtojų darbas pakelti nuvirtusį vilkiką.“

JAV nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad vėjo gūsiai Kalifornijos valstijoje kai kur siekė daugiau nei 31 metrą per sekundę.

Savo akimis pamatyti gelbėjimo operaciją galite siužete, esančiame straipsnio pradžioje arba čia:

A great job done by crews on scene getting the truck and trailer upright! pic.twitter.com/B1Jcul9iv3