Tamsioji Lietuvos pusė: dauguma iš 150 savaitgalį išvarytų smurtautojų policijai jau žinomi

Vis dėlto daliai vyrų dėl smurto namuose pradėti ikiteisminiai tyrimai, tačiau kai kurie pranešimai, kurių sulaukė pareigūnai, nepasitvirtino dėl melagingos informacijos. Nevyriausybininkai pasakoja ir istorijas, kai vyrai moteris muša ir dėl ne taip išvirtos sriubos ar prastų lytinių santykių.

Nuo savaitgalio pradėjus galioti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiui, pareigūnai vos per dvi dienas iš namų iškeldino beveik 150 potencialių smurtautojų. Pareigūnai aiškina, kad iš namų iškeldinti žmonės nebūtinai kažką mušė.

Dabar užtenka ir to, kad jų elgesys namuose kėlė grėsmę namiškiams. Potencialus smurtautojas iškeldintas iš namų atskirai gyvena 15 dienų. Jei neturi kur prisiglausti, jo apgyvendinimo vieta turėtų pasirūpinti savivaldybė.

„Šitas orderis tiesiog išsvies be jokių didelių diskusijų, tą įsigalėjusį – aš tas istorijas, kurias matau, nebijau to žodžio pasakyti – siaubūną, kuris netgi sau sukūręs filosofiją“, – kalbėjo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.

Viešosios policijos viršininkas sako, kad per savaitgalį sulaukė per 300 pranešimų dėl smurto namuose. Maždaug ketvirtadalis nepasitvirtino. Pirmiausia dėl to, kad smurto nepavyko įrodyti arba iškvietimas buvo melagingas.

„Apie 90 tapo ikiteisminiais tyrimais ir apie 140 buvo orderiai“, – sakė Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis

Iki pat šių metų liepos pareigūnai iškraustydavo tik tuos smurtautojus, kurių padaryta žala aukai buvo matoma plika akimi. Pareigūnai aiškina, kad nemažai iš namų iškraustytų potencialių smurtautojų policijai gerai žinomi.

„Tai nėra visiškai nauji. Iš tikrųjų, tai buvo būtent tie adresai, tos šeimos ar sugyventinių poros, kuriose policija jau yra buvusi“, – teigė M. Akelaitis.

O smurtavo ne tik vyrai.

„Yra iškeldinta moteris – žmona, sutuoktinė arba sugyventinė. Yra tokių atvejų – ir jie pakankamai gerai matomi – kuomet, pavyzdžiui, brolis prieš brolį, sūnus prieš tėvą“, – kalbėjo M. Akelaitis.

„Absoliučiai dažniausiai moterys patiria smurtą nuo esamų ar buvusių partnerių, ar sutuoktinių. Tuo tarpu vyrai dažniausiai patiria smurtą nuo kitų vyrų. Čia kalbame apie sūnų, tėvų, brolių, žentų santykius“, – sakė Moterų teisių įtvirtinimo asociacijos vadovė Jurgita Cinskienė.

Ar nepradės žmonės piktnaudžiauti tokia galimybe iškraustyti iš namų, pavyzdžiui, savo sugyventinį? Su nuskriaustomis moterimis dirbanti krizių centro vadovė nemato problemos, jei kartais bus apkaltinti niekuo dėti vyrai.

„Jau geriau truputėlį toje vietoje apsaugoti daugiau negu per mažai. Ką aš turiu mintyje? Gal geriau sureaguoti truputėlį per jautriai, nei per mažai jautriai“, – teigė J. Cinskienė.

Per savaitgalį pasitaikė ir atvejis, kai moteris vyrą smurtu apkaltino neturėdama pagrindo. Iš namų vejamas žmogus sprendimą apskundė ir jam buvo leista sugrįžti atgal. Tik apie tokius atvejus paklausta policija nedaugžodžiauja.

Tokį atvejį vieną turėjome ir ten buvo padaryta klaida, mes patys sutikome su skundu ir tas orderis buvo panaikintas. Jis išėjo iš namų, po to kreipėsi ir ta klaida buvo ištaisyta“, – sakė M. Akelaitis.

Iki šiol policija per metus sulaukdavo virš 50 tūkstančių pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Apie 20 procentų virsdavo ikiteisminiais tyrimais. Kitais atvejais arba pritrūkdavo įrodymų, arba pati auka atsiimdavo pareiškimą.

Anot nevyriausybinių organizacijų, 86 procentais atvejų pareigūnus į namus kviečiasi smurtą patiriančios moterys.

