Šylant orams bunda ir pirmosios erkės: šiuo metu jų daugiausia Dzūkijoje

Vienur miškuose ar parkuose dar vis boluoja sniegas, o jau kitur galima išvysti pavasarį dažno tai laukiamų akį merkiančių žibučių. Tiesa, specialistai įspėja, galvas kelia jau ne tik žibuoklės, bet ir erkės. Kad erkės jau gviešiasi paragauti šviežio žmonių bei gyvūnų kraujo įsitikino ir klaipėdietė Simona. Saulėtą dieną į pamiškę išvedusi pasivaikščioti keturkojį tuoj po mėgavimosi gamta šuns kailyje aptiko nemalonų radinį.

„Po vieno pasivaikščiojimo randu po penkias septynias, neįsisiurbusias, nes mes duodam tabletes ir kol kas jos veikia. Bet taip tai daug, žiauriai daug jų yra“, – sako savanorė Simona.

REKLAMA

O įsisiurbusi ši parazitė šuniui gali tapti mirtina, mat gyvūnams jos sėja babeziozę. Laiku nepastebėjus, šuo gali nugaišti arba sunkiai persirgti.

„Realiai norėčiau patarimą duoti, net jeigu realiai lašini lašiukus, dedi antkaklį, vis tiek reikia atkreipti dėmesį. Tos erkės, tas priemones… Pradeda rasti būtų, kaip jas apeiti. Mano šunys nuolat gauna priemonių nuo erkių ir vistiek sirgo babezioze. Penkis kartus per abu“, – kalba Simona.

Nors pirmieji pranašai pavasarį būna augintiniai, jie dažniausiai parneša erkių, jų ant savo kūno jau pastebėjo ir socialiniuose tinkluose apie tai paskelbė ir kai kurie žmonės. Aukos – šiltakraujo gyvūno ar žmogaus erkė ankstyvą pavasarį gali dairytis tūnodama nešienautoje pievoje, ant smilgų. Tad gerai įsižiūrėjus galima erkę ir pamatyti.

Sunkiau išvysti erkės jauniklę nimfą – dar nesubrendusią, aguonos grūdo erkę.

Kol kas daugiau erkių galima išvysti apie Vilnių, bei Dzūkiją. Ten kur dirvožemis įšilęs iki keturių laipsnių šilumos. Aktyvėja jos kai vidutinė paros temperatūra siekia penkis septynis šilumos. Erkių, kaip sako specialistai Lietuvoje daugėja, mat veistis sąlygos idealios.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui pajūryje, šylant žiemoms, pastaraisiais metais erkių padaugėjo penkis šešis kartus. Ir naikinti erkių chemiškai negalima. Tad belieka savivaldybėms susiimti ir parkus ar pakėles šienauti kur kas dažniau nei tai daro dabar. Kitaip, sergančiųjų erkių platinamomis ligomis – tik daugės.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Medicinos entomologė sako, esą saugotis turim šių gyvių platinamo erkinio encefalito bei Laimo ligos. Encefalitas itin klastinga liga, tačiau moti ranka į Laimo ligos susirgimą irgi nereikia.

„Ta Laimo liga, ji paslaptingesnė. Šiaip jeigu ji laiku nustatoma, tai aišku, kad nepalyginsi su erkiniu encefalitu, bet Laimo liga klastinga dėl to, kad jeigu žmogus nepastebi pačios pradžios, jeigu nematė erkės, tai paskui Laimo liga gali pasireikšti visai netikėtais dalykais: tai gali būti ir iš kardiologinės, ir iš neurologinės ir galų gale artritai. Kai žmogus nenorėtų sieti to su erke“, – teigia medicinos entomologė Milda Žygutienė.

Per vėlai pastebėta Laimo liga, perėjusi iš pirmos į antrą ar trečią stadijas, kaip ir erkinis encefalitas, gali pridaryti rimtų bėdų.

REKLAMA

REKLAMA

„Jeigu mes nesulaikome borelijų odoje, tai jos patenka į kraują, ir borelijos gali nukeliauti į smegenis, į sąnarius į širdį, ir sukelti atitinkamų organų pažeidimus. Gali likti liekamieji reiškiniai ar pasekmės visam gyvenimui. Kurios turi įtaką gyvenimo kokybei. Ir fizinis neįgalumas gali būti ir taip pat ir psichologinis, psichinis neįgalumas. Labai platus spektras tų nusiskundimų“, – aiškina Vilniaus universiteto profesorius, infektologas Arvydas Ambrozaitis.

Ir skiepo nuo Laimo ligos nėra. Specialistai džiaugiasi, kad skirtingai nei nuo erkinio encefalito, vaistų nuo Laimo ligos yra. Vakcina kaip aiškina specialistė, jau buvo kuriama, tačiau uždėjus pandemijai, šios idėjos pasaulis laikinai atsisakė. O štai pasiskiepyti nuo dar klastingesnio erkinio encefalito, kaip sako entomologė, galima, kad ir dabar.

„Tada reikės sulaukti antros vakcinos dozės, ir po jos praėjus dviem savaitėm, jau yra saugus žmogus. Aišku, jis privalo toliau tęsti vakcinaciją. Bet šitam sezonui jau gali būti saugus“, – sako M. Žygutienė.

REKLAMA

REKLAMA

Specialistai pastebi, esą dėl to, kad žmonės pradėjo aktyviau skiepytis, susirgimų erkiniu encefalitu pastaraisiais metais ėmė mažėti. Prieš dvejus metus erkiniu encefalitu persirgo per septynis šimtus žmonių, Laimo liga sirgo per tris šimtus. Pernai šis skaičius buvo kone dvigubai mažesnis.

Erkiniu encefalitu persirgo per tris šimtus šešiasdešimt žmonių, Laimo liga diagnozuota beveik tūkstančiui aštuoniems šimtams tautiečių. Norėdami išvengti erkių sukeliamų bėdų, į gamtą turėtume keliauti gerai pasiruošę: pasipurškę repelentais, ir šviesiais drabužiais, kad matytume kiekvieną erkės judėsį.

jeigu erkė įsisegtų, kaip sako specialistai, ją traukti turėtų medikai. Jeigu tokios galimybės nėra, belieka tik staigiu judesiu tai padaryti patiems. Tiesa, įsisiurbusios erkės nereikia tepti nei spiritiniais, nei riebaliniais tepalais. Tai esą tik suerziną erkę bet neduoda jokios naudos.