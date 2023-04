Šventes kai kuriems baigėsi skaudžiai: žuvo 2 žmonės, dar 2 nužudyti, ligoninėse – šimtai pacientų

Policija skaičiuoja, kad šalies pareigūnus žmonės per šį šventinį savaitgalį kvietė dešimtadaliu dažniau įprastą savaitgalį.

„Tai buvo ir fizinio skausmo sukėlimo atvejų, ir smurto artimoje aplinkoje atvejų. Tenka apgailestauti, kad neišvengėm skaudžių nelaimių – per du eismo įvykius žuvo du žmonės, taip pat įvykdyti du nužudymai“, – komentuoja policijos atstovė Revita Janavičiūtė.

Vilniaus greitosios stoties medikai sako praėjusį ilgąjį savaitgalį sulaukę net ketvirtadaliu daugiau skambučių. Per visą savaitgalį – iš viso keturių tūkstančių.

„Dominavo lėtinės ligos, kaip visur ir visuomet. Iš nelaimingų atsitikimų galbūt pasižymėjo sekmadienis. Tai autoįvykis, kur žuvo moteris, ir nepilnametis, iššokęs besigelbėdamas nuo gaisro iš devinto aukšto“, – kalba Greitosios pagalbos brigadų tarnybos vadovas Igoris Lukaševas.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojai skaičiuoja: per savaitgalį kasdien atvyko maždaug po pustrečio šimto pacientų. Tiek pacientų medikai fiksuoja ir įprastais savaitgaliais.

„Traumos, tada galvos svaigimai visokie, pilvo maudimai, papykinimai, buvo vienas kitas dėl viduriavimo kreipęsis pacientas“, – sako Skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas.

O žmonių skundai virškinimu – dėl nukrauto Velykų stalo. Ir vilnietė Zigfrida sako: nepavyksta suruošti maisto šventėms tiek, kad jo paskui nereiktų valgyti per prievartą.

„Dar yra kiaušiniai, ir salotų pridarytų yra... – Ir dar liko? – Dar liko. Iš įpratimo. Kažko tradiciško norisi, kai mes iš kaimo, būdavo ten, žinot, verda kumpį su krienais“, – pasakoja Zigfrida.

„Tų tikrųjų, apsinuodijimų nebuvo. Sulaukėm pacientų, kurie kreipėsi dėl pilvo skausmų, rėmens, gastrito, opaligės paūmėjimų. Tai jų dažnai būna – tiek per šventinius savaitgalius, tiek per Kalėdų laikotarpį, tiek per Velykų laikotarpį“, – kalba P. Uksas.

„Padaugėjo apsinuodijimų psichotropinėmis medžiagomis ir alkoholiu“, – sako I. Lukaševas.

„Taip jau juokaudamas standartiniais kiekiais galiu pasakyti, kad yra visiška rutina skubiojoje pagalboje“, – teigia P. Uksas.

Daugiau nei 17 tūkstančių vairuotojų tikrinusi Kauno apskrities policija sučiupo 24 girtus vairuotojus. Pavyzdžiui, vienas Kaune sustabdytas vairuotojas įpūtė daugiau nei pustrečios promilės.

„Ilgąjį savaitgalį žmonės yra linkę labiau atsipalaiduoti, nori švęsti, gausiau vartoja alkoholį, tad tų pažeidimų nestinga“, – teigia R. Janavičiūtė.

O štai Telšių rajone sustabdytas vairuotojas, kuris įpūtė 3,12 promilės. Tokiam vairuotojui gresia netekti vairuotojo teisių iki penkerių metų.