Svečiuose: Mantas Katleris – apie geriausius 2023 žaidimus

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

1:43 Ką žaidėme praeitą savaitę?

10:27 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom įspūdžiai

15:48 Katlerio žaidimų sąrašas

19:12 Gameroom.lt - KONKURSAS

24:04 Amazon kuria naują Lord of the Rings žaidimą

32:00 Resident Evil 4 įspūdžiai

35:00 Nauji Assasin's Creed žaidimai

38:15 Lietuviai pateko į Blast Paris Major 2023 turnyrą

39:53 Microsoft sandorio nesėkmės

41:21 Hogwarts Legacy gali žaisti 160 žaidėjų vienu metu

47:12 Koks bus Witcher serialas be Henry Cavill?

50:25 SPOILERIS PRASIDEDA

50:57 SPOILERIS BAIGĖSI

52:31 Rawpowders.lt - nuolaidos kodas ZBALSAS

55:03 Kada bus Manto streamai?

58:43 Lauryno Maybach streamai

1:01:53 Labiausiai šokiravęs žaidimas

1:03:48 The Black Book

1:06:03 The Banner Saga

1:11:18 Netyčia ištrintas save'as

1:13:44 Kolekcionuojami žaidimų daiktai

1:06:02 Mantas tampa žaidimų studijos vadovu

1:19:03 Ubisoft žaidimai - kuriuos tęsti, kurios numarinti

1:27:03 Kas teikia didžiausią malonumą?

1:34:32 Reikalingos konsolių funkcijos

1:40:25 Refundinti žaidimai

1:42:48 Blogiausias pasirodymas scenoje ir blogiausias žaidimas

1:46:09 Kompiuterinių istorijos

1:50:49 Žaidėjų Balso grupės konkursas

1:51:27 Contribee / Atsisveikinimas

