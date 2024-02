Sukčių išradingumas stebina – su tuo susidūrė Mikutavičius: „Nežinau, ar čia pats geriausias būdas susigrąžinti šlovę“

Problemą nagrinėjo TV3 laidos „Top 3“ žurnalistai.

„Čia ne tik mano problema, bet visų labiau žinomų marmūzių reikalas, o dabar dar su dirbtiniu intelektu viskas tobulėja ir jiems lengviau tas galvas primontuoti“, – mintimis dalinasi M. Mikutavičius.

Prieš keletą dienų Mikutavičius, atsidaręs savo feisbuką, neteko amo. Sukčiai sukūrė vaizdo įrašą, kuriame kalba Marijonas, nors Marijonas niekada jokiame panašiame video nėra filmavęsis.

„Aš ten sėdžiu su žurnaliste, kalbu kažką ir mano balsas toks dirbtinis, su tokiu kvailu akcentu, tai šioje vietoje nuoširdžiai žvengiau, nes atrodė labai juokingai. Kažkuria prasme, net smagu į save iš šono pažiūrėti, kai ten tu su antrankiais“, – sako žymus atlikėjas.

Netikras nuotraukas ir vaizdo įrašą internete pamatė dainininko mama, kuri labai išsigando ir pamanė, kad Marijonas išties yra areštuotas. Paaiškėjo, kad M. Mikutavičiaus vardu prisidengę nusikaltėliai feisbuke kviečia žmones investuoti pinigus, pirkti kriptovaliutas, akcijas ir pan. Tačiau tai melas ir bandymas išvilioti patiklių žmonių pinigus.

„Šita kriminalinė grupuotė veikia ne vieni metai, bet pernai buvo milžiniškas paplitimas, buvo fiksuota tūkstančiai reklamų, kurios buvo valdomos šitos grupuotės“, – komentuoja „Debunk.org“ vadovas Viktoras Daukšas.

„Jie tau skambinėja, labai mandagiai šneka, aiškina, kokios yra perspektyvos. Reikia, aišku, 200 eurų, kad profilį atsidarytum. Ir po to ragina 500 investuoti po to tūkstantį, po 1200 eurų, o po to jie dingsta“, – teigia video turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis.

Pasinaudoja ir kitų žvaigždžių žinomumu

Internetiniai sukčiai vagia ne tik Marijono, bet ir kitų, daugeliui žinomų televizijos laidų vedėjų, dainininkų ir net politikų atvaizdus ir prisidengdami jais, platina dezinformacinį turinį ir užsiiminėja nusikalstama veikla.

„Šiuo metu sklinda sukčių ataka per žinučių platformas, kuriose kviečiama frylansinti ir užsidirbti pinigų, spaudžiant ant įvairių vaizdo įrašų. Pradžiai išmokama po 10 eurų, o tada prašoma investuoti daugiau, kad uždirbtum daugiau. O tada pervedus didesnę sumą pavogiami visi pinigai“, – sako V. Daukšas.

Užtenka susivesti savo kortelės duomenis. Tada per keletą sekundžių tavo kortelė yra ištuštinama“, – tikina P. Mikolaitis.

Dezinformacijos analizės centrui vadovaujantis Viktoras Daukšas atkleidžia įspūdingus haker'ių veikimo mastus. Per gerą mėnesį internetiniai nusikaltėliai prikūrė šimtus netikrų M. Mikutavičiaus profilių ir juos parodė milijonus kartų.

„Šita problema plinta ir vien per sausio mėnesį išnaudojant Mikutavičiaus atvaizdą, vien 400 reklamų paleista. Iš viso – arti 700 reklamų ir tos reklamos jau buvo parodytos mažiausiai 5,7 milijono kartų“, – statistiką komentuoja V. Daukšas.

Baisiausia, kad prie šios dezinformacijos platinimo ir plitimo prisideda ir mūsų šalies gyventojai. Laidas internete kurianti Rūta Janutienė ramiu veidu visiems savo sekėjams pasakoja, kad Mikutavičius šias nuotraukas neva kuria pats. Dėl populiarumo.

„Dar mane kaltina, kad aš pats tai darau, neva siekdamas populiarumo. Gal man ir būtų atėję į galvą tai, jei būčiau protingesnis, bet tam esu per daug žioplas. Nežinau, ar čia pats geriausias būdas susigrąžinti šlovę. Jei tai būtų tiesa, visi tai darytų. Tada matytume surakintą antrankiais Jessicą Shy ir Gitaną Nausėda, ir Igną Vėgėlę prieš rinkimus, jei tai veiktų“, – juokauja M. Mikutavičius.

