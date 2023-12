Skubančius vilniečius linksmino „Raudonosios nosys“: ragina pamiršti kasdienius rūpesčius

Klounai gyventojams dovanojo raudonas nosis: stengėsi, kad kiekvienas vilnietis dieną pradėtų su plačia šypsena veide.

Iš greitosios juoko tarnybos automobilio išlipa „Raudonųjų nosių“ komanda. Iš viso 4 gydytojai klounai. Tikslas paprastas: pradžiuginti viešuoju transportu į darbą skubančius, po miestą keliaujančius gyventojus.

Užduotis ne pati lengviausia. Vilniečiai nepratę pakeliui į darbą sutikti būrį klounų.

„Visi lekia, išlipa ir skuodžia, ką tai rodo. Žmonės įtampoje, žmonės nervuoti. Sustirę, darom visokius judesius. Žmonėms stresas, įtampa, nes dovanos nesupakuotos, silkės neparuoštos“, – pasakoja klounė Klementina.

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojų veiduose – šypsena

Kol dalis vilniečių nedrąsiai sutinka „Raudonąsias nosis“, kitų veiduose nušvinta šypsena:

„Labai smagu, va, liuks. Geriau negali būti kaip smagu.“

„ – Ką Jūs darot, kaip nusiraminat? – Patarimas toks: įkvėpti oro ir iškvėpti.“

„O gražiai, liuks.“

„Teigiamai, pagerina nuotaiką.“

„Ypač dabartiniam laikui pasijaučia šiek tiek smagiau. Atsipalaiduoju, gera nuotaika visada gerai.“

REKLAMA

„Iš karto šypsena, iš karto gera nuotaika.“

„Mes prieinam labai, labai šiltai. Prieinam šiltai ir linkime geros dienos, kad šypsena būtų veide, kad nepamirštumėm vienas į kitą pažiūrėti, kad būtų gražios šventės, nes mes visi skubame, labai stresuojam“, – teigia klounas Egidijus.

„– Ir turim triušiuką savo. Jam irgi patinka prie židinio būti, reikia pabandyti televizijos žiūrovus sušildyti. – Ar labai suniurę žmonės šį rytą? – Aš sutikau kokį iš 10-ies, 2 stresiniai“, – sako klounės Zita ir Klementina.

REKLAMA

REKLAMA

Ragina neskubėti ir negalvoti apie rūpesčius

Klounai gydytojai ragina sustoti, neskubėti, mažiau galvoti apie dovanas ir Kūčių patiekalus.

„Tikimės, kad klounai su savo šypsenomis, humoru bus tas momentas, kuris šiek tiek sustabdys ir leis pamatyti vienas kitą, nusišypsoti, ir toliau tęsti savo kasdienybę“, – pasakoja „Raudonos nosys Gydytojai klounai“ meno vadovė Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė.

Organizatoriai kiekvienam sutiktam gyventojui dovanoja po raudoną nosį. Ši klounų bendruomenė su atsitiktiniais praeiviais kalbasi retai, mat dažniau lanko vaikus ligoninėse ar senjorus senelių namuose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų pagrindinis tikslas per humorą, per šypsenas atnešti šiokį tokį emocinį pokytį kiekviename iš mūsų. Šiandien klounai darys tai, ką mes darome 260 dienų per metus. Tai humoras, klounada mūsų pagrindinis įrankis, kuris padeda šiek tiek žmonėms išbūti lengviau tose nekasdieniškose situacijose, kuriose jie atsiduria greičiausiai ne savo noru“, – teigia „Raudonos nosys Gydytojai klounai“ meno vadovė Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.