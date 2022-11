Šiaulių policija viešina girtų vairuotojų sukeltas avarijas: dažniausiai jie net neturi vairuotojo pažymėjimo

Teisių neturintis vaikinas pirko automobilį ir tą pačią dieną jį sudaužė: skraidydamas Telšių gatvėmis apsivertė: „Teises turi, viską turi? – Aš neturiu teisių. – Nesi vartojęs nieko. – Nemeluosiu, biški esu išgėręs, nedaug. – Kiek išgėrei? – 3 čerkeles."

Aiškėja, kad „Volvo S60“ vaikinas pirko iš keleivio. Tas irgi girtas – jaunuoliai šventę sandorį. Prieš kelias valandas gėręs naujasis automobilio savininkas įpūtė apie promilę. Į ligoninę buvo nuvežta kartu važiavusi mergina, jai ten nustatyti nesunkūs sumušimai. Dėl šios avarijos ir vairavimo girtam pradėta administracinė teisena.

REKLAMA

Vėl Telšiai: netoli Geležinkelio stoties „Renault Megane“ nulėkė į griovį su vandeniu. Į avarijos vietą atsiųsti gelbėtojai, vairuotojas sugebėjo išsiropšti iki jų atvykimo: „Pūsk penkias sekundes. Pūsk, pūsk. Gerai. – Daug, ane? – 2,39. – Daug? – Nu daug.“

Visai nedaug trūko, kad būtų nustatytas sunkus girtumas. Tačiau baudžiamoji byla gresia ir už vidutinį girtumą. Vyras pasakojo, kad nutarė atšvęsti darbų pabaigą. Tada važiavo namo ir apdaužė draugei priklausantį automobilį.

REKLAMA

REKLAMA

Mažeikių rajone kelio griovyje pareigūnai pamatė įstrigusi „Volvo V70“, šalia jo buvo du girtutėliai vyrai. Abudu neigė vairavę:

„Tai, jei kiti žmonės vairavo, tai ką jūs čia veikiat? – Atėjome pažiūrėti. Čia mūsų… o ką? – O jūs skambinot policijai, pranešėt? – Nu nepranešėm, ne per seniausiai tik atėjome. – Ne jūsų čia mašina? – Ne. – Jei patikrinsim per sistemas, tai nei vienam jūsų nepriklauso? – Čia ne mano tikrai. – Ir ne jūsų? – Ne ne. – Jūsų irgi ne? – Taigi per sistemą matysim. – Tai jūs matykit. Ką jūs norit? – Einam tada, prisėsim.“

Abiem nustatytas sunkus girtumas: vienas įpūtė kone tris, o kitas – kone keturias promiles. Abu neturi teisės vairuoti. Vyrai viską neigia, tačiau aiškėja, kad abu meluoja. Paaiškėjo, kad automobilis priklauso vienam sulaikytųjų, kad kitas – vairavo. Vyrai važiavo pirkti degtinės, kai jos pritrūko. Vairuotojas jau anksčiau baustas už tai, kad važiavo girtas, o automobilio savininkas anksčiau yra sukėlęs avarijų, per kurias nukentėjo žmonės. Vairuotojui iškelta baudžiamoji byla.

REKLAMA

REKLAMA

Šiaulių rajone į stulpą atsitrenkė automobilis „Peugeot“. 29-erių metų vairuotojas su buteliu užantyje nenukentėjo: „Sveiki. – Laba vakarą. – Na, erelis, einame su mumis. – Keturias sekundes pūsk, apžiok. Neimk į rankas, neimk į rankas. Pūsk, pūsk, dar. Gerai. – Vairuotojo pažymėjimą turi? – Ne. – 2,46.“

Už vidutinį girtumą vairuotojui iškelta baudžiamoji byla, o už avariją pradėta administracinė teisena.