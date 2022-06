Šias naujas pomidorų veisles tiesiog būtina išbandyti: stebina dydžiu ir skoniu

„Ilgametis įmonės buvimas tame pačiame versle daug metų mums atveria vartus į įvarių kompanijų sėklų sandėlius, bandymines bazes ir tai mums leidžia į savo asortimentą įtraukti tai, kas naujausia, skaniausiai ir įdomiausia“, – apie savo darbo specifiką pasakojo ne vieną Europos ir pasaulio šalį testuodama pomidorų veisles aplankiusi specialistė.

Naujausios pomidorų veislės

Viena iš gausaus būrio šiumetinių naujienų – „Kumato“ tipo pomidorai, kurių vis dažniau galima rasti ir lietuviškuose prekybos centruose.

„Išskirtinumas jų tas, kad šita „Brunito“ veislė, jos vaisiai yra rudi, išskirtinė jų spalva, išskirtinė jų vaisiaus kokybė viduje. Tai yra tvirti pomidorai, trijų kamerų, bet labiausiai pirkėjai juos mėgsta dėl išskirtinio skonio ir neįprastos spalvos“, – teigė laidos konsultantė, kuri pažymėjo, kad šios veislės pomidorus galima konservuoti, taip pat dėl jų tvirtumo, juos labai patogu transportuoti.

L. Kunigiškytė taip pat visus kviečia išbandyti ir jaučio širdies pomidorus. Nors šio tipo pomidorų buvo galima įsigyti Lietuvoje ir anksčiau, šiųmetinė naujovė – oranžinė jų spalva. Šių pomidorų vaisiai yra labai dideli, kartais sveria net pusę kilogramo.

„Tai yra be galo gražūs ir be galo skanūs geltonos spalvos pomidorai, beveik besėkliai, plona odele ir labai dideli vaisiai. Veislė yra derlinga, auginant ją reikėtų pagalvoti apie derliaus reguliavimą – perteklinių pomidorų pašalinimą, nes palikus per daug pomidorų ant kekės gali atsitikti taip, kad kekė išluš ir prarasite visą derlių. Ant šakelės turėtų būti du pomidorai, jei jie mažesni, tada gali būti ir trys“, – aiškino ji.

Šių metų žvaigždė

Dar vieną pomidorų veislę L. Kunigiškytė vadina tikra šių metų žvaigžde. Tai – vidutinio ankstyvumo aukštaūgiai pomidorai „Blumko“.

Šie ovalios slyvos formos nedideli pomidorai geba atlaikyti didelius karščius, o jų vaisiai netrūkinėja.

„Ieškojome į savo asortimentą veislės, kuri užaugintų nedidelius vaisius, kurie būtų gražios formos, gausiai derėtų ir būtų be galo skanūs. Tai nėra hibridas, nes tie, kurie prieš hibridines veisles, prieš neturėjimą ligų savo šiltnamyje, tai siūlyčiau turėti šią veislę savo šiltnamyje“, – rekomendavo L. Kunigiškytė.

Ji pataria šiltnamiuose auginti įvairių veislių pomidorus, kad jų vaisius galėtume valgyti nuo ankstyvųjų, vidutinio vėlyvumo ir vėliausiai derančių veislių. Anot jos, tradicinio dydžio šiltnamyje galėtų augti 5-7 veislės.

Daugiau apie naujausių pomidorų veislių ir rūšių įvairovę žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

