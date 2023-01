Rusijoje – pasipiktinimas karo vadovybe: dėl vieno smūgio žuvo šimtai rusų, o valdžia toliau meluoja

Chersono srityje, Sagų kaime, rusų okupantų kontroliuojamoje teritorijoje, dar ką tik stūksojo didžiulis poilsio kompleksas „Grand Prix“. Dabar – išsprogdinti pastatai ir dar smilkstančios konstrukcijos:

„Duobė, žodžiu, nežinau, kiek metrų. Sako HIMARS. Štai duobė, čia valgomasis. Čia operatyvininkai gyveno, dešiniajame sparne.“

Kairiajame Dnipro krante, už mažiau nei 10 km nuo ukrainiečių kontroliuojamos teritorijos esančiame komplekse buvo įsikūrę okupantai.

Vienas jų – Piotras Ložkovojus – rusų socialiniame tinkle „VKontakte“ dalinosi nuotraukomis iš bazės: su sėbrais, kulkosvaidžiais, technika. O, svarbiausia, buvo įjungęs vietos nustatymo funkciją. Taigi netrukus ir sulaukė vadinamųjų „laikų“ iš ukrainiečių – HIMARS raketų pavidalu.

Kol kas neaišku, kiek su žeme sulygintuose ir skeveldrų suvarpytuose pastatuose žuvo rusų, bet kliuvo jiems smarkiai.

Kitoje rusų bazėje Čiulakivkoje, taip pat Chersono srityje, anot Ukrainos kariuomenės, po taiklaus smūgio žuvo ar buvo sužeisti kone 500 rusų.

O rusai jau viešai gedi Makijivkoje Naujųjų naktį sunaikintų šimtų okupantų. Samaroje, Toljatyje ir kituose Rusijos miestuose, iš kurių mobilizuoti rusai buvo išvežti į pražūtį Makijivkoje – minios žmonių susirinko melstis ir pagerbti žuvusiuosius.

Ukrainos kariuomenė skelbia Makijivkoje palaidojusi kone 400 ir sužalojusi dar 300 Naujuosius šventusių orkų.

Rusijoje dėl to kyla vis didesnis pasipiktinimas karo vadovybe. Žuvusiųjų artimieji ir karo blogeriai pikti dėl to, kad šimtai okupantų buvo viename pastate šalia amunicijos, ir dėl to, kad Kremlius meluoja, neva žuvo tik šešios dešimtys.

Ukrainiečiai naudojasi proga pasiūlyti okupantams išeitį. „Kapitonas HIMARS“ ragina rusus iduoti tikslias technikos, vadų ir amunicijos pozicijas:

„Tuomet niekas nesiųs tavęs mirti į ataką. Išsaugosi savo ir draugų gyvybę.“

O skaudžius smūgius praleidžiantis Kremlius bando sukurpti bent kokią sėkmės istoriją. Netoli Kramatorsko, Donecko srityje, dirbantys Prancūzijos žurnalistai tapo rusų raketų atakos liudininkais.

Visa laimė, televizijos TMC žurnalistas Paulis Gasnier nebuvo arčiau Družkivkos ledo arenos, kai į ją pataikė rusai. Okupantai suskubo meluoti, neva sunaikino daugybę ukrainiečių nacių, kurie slėpėsi ledo arenoje. Bet Ukrainos kariai taip bukai, kaip rusai, dideliais kiekiais civiliniuose pastatuose nesiglaudžia.

Rusai tiesiog sunaikino ledo areną, kuri karo metu virto humanitarinės pagalbos sandėliu. Raketos apgadino ir aplink buvusius pastatus, gyvenamuosius namus.

Įniršis Rusijoje kyla ir dėl Naujųjų naktį Dubajuje, štai ką pasakiusio atlikėjo Valerijaus Meladzės:

„Šlovė Ukrainai, broli. – Šlovė didvyriams!“

Rusijoje jau pasigirsta raginimai atimti pilietybę iš Valerijaus Meladzės, kuris taip pat Naujuosius sutiko koncertuodamas Dubajuje. Tik jis ne tylėjo, kaip Gazmanovas, o tyliai pasakė „Slava Ukraini“.

„Rusijos režimui labai reikia mobilizacinių emocijų. Kažko, ką galėtų parodyti savo šaliai ir meluoti, neva viskas pas juos vyksta pagal planą. O mūsų užduotis – sėkmė Ukrainai. Nors ir nedidelės – bet pergalės prieš teroristus“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Ukrainos kariai dalinasi įspūdingu dronų darbu iš Svatovo Luhansko srityje. Čia užteko vienos iš drono numestos granatos ar minos, kad į orą išlėktų didelis rusofašistų sandėlis.

Laikinai okupuotame Tokmake Zaporižios srityje rusams taip pat nepasisekė – čia ukrainiečiai sunaikino okupantų buveinę.

Rusai skundžiasi ir sprogimais kariniame objekte Rusijos teritorijoje, Belgorodo srityje, Naujajame Oskole.

Bachmuto apylinkėse ukrainiečiams sunkiai, bet panašu, pavyks apsiginti. Bent jau taip prognozuoja britų žvalgyba. Anot jų, rusams jau vargu, ar pavyks paimti Bachmutą, nes Ukrainos pajėgos čia gerai įsitvirtino, o Rusijos puolimas nusilpo.

Ukrainos policija dalinasi naujienomis iš neeilinės istorijos Hostomelyje, Kyjivo pašonėje. Britų menininko Banksy kūrinį nuo gyvenamojo namo su fasado sluoksniu nulupti ir veikiausiai parduoti sumaniusiam ukrainiečiui pareigūnai pareiškė įtarimus. Moters su gesintuvu grafičio vagystės organizatoriui gresia iki 12 metų nelaisvės. Ekspertų vertinimu, britų menininko darbo vertė gali siekti 230 tūkst. eurų. Banksy Ukrainoje ant sienų paliko septynis kūrinius.