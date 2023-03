Riaušių naktis Sakartvele – Tbilisis paskendo debesyse: „Ašarinės dujos tiesiog skverbėsi pro langus“

Visgi kartvelai savo pasiekė – valdantieji įstatymą atšaukė. O lietuvių bendruomenės Sakartvele pirmininkė sako, kad šalies valdžia parodė tikrąjį savo veidą.

Dar viena brutalaus susidorojimo su protestuotojais naktis Sakartvele. Tačiau nei debesys ašarinių dujų, nei vandens patrankų čiurkšlės, nei agresyvūs jėgos struktūrų pareigūnai nepalaužia kartvelų ryžto priešintis valdžios diktatui.

Nepaisant bandymų išvaikyti, dešimttūkstantinė minia žmonių nuo parlamento niekur nesitraukia. O dalis jų griauna pastatą saugančias metalines barikadas, mėto į parlamentą akmenis. Protestus Tbilisyje dalyvavo ir lietuvių bendruomenės pirmininkė Renata.

REKLAMA

„Praktiškai visi, kas buvo atėję, kurie išbuvo iki pat pabaigos abi dienas, paragavo dujų. Ir žmonės, kurie aplinkui gyvena, taip pat pasakojo, kad tos ašarinės dujos tiesiog skverbėsi pro langus į jų namus. Tai tiek jų buvo pripurkšta“, – pasakoja lietuvių bendruomenės pirmininkė Renata Skardžiūtė-Kereselidze.

REKLAMA

Masiniai protestai, peraugę į riaušes sostinės Tbilisio gatvėse, aiškus kartvelų pareiškimas valdančiajai šalies partijai „Karvelų svajonė“. Nieko bendro su Rusija šie žmonės turėti nenori.

Net jei tai vadinamasis „užsienio agentų įstatymas“, Rusijoje per dešimtmetį sunaikinęs nepriklausomą žiniasklaidą, nevyriausybines ir pilietinės visuomenės organizacijas.

„Šis įstatymo projektas yra tiesiog nukopijuotas nuo rusiško pavyzdžio, rusiškos patirties ir jis nepaprastai naudingas Kremliui. Dabartinė valdžia dabar iš tikrųjų parodė savo tikrąjį veidą visam pasauliui“, – kalba R. Skardžiūtė-Kereselidze.

REKLAMA

Ir kartvelai savo, regis, pasiekė. Šįryt valdančiosios partijos atstovai pareiškė, kad įstatymo projekto atsisako. Tačiau savo kaltės dėl pastarųjų dienų įvykių nemato, kaltina žmones.

„Pasipriešinimas įstatymui tapo destruktyvus. Ėmė kelti pavojų žmonių sveikatai. Kartvelų visuomenė labai radikalizavosi. Tai lėmė melagienos, kurios kaltino mus, kad mes neva priimame Rusijos įstatymą“, – tvirtina „Kartvelų svajonė“ atstovė Eka Sepashvili.

REKLAMA

REKLAMA

Visgi Sakartvelo opozicijos atstovai tikina, kad į masinius protestus rinksis, mat pažadais netiki.

„Mes netikime šiuo politiniu pareiškimu, nes turime labai liūdną patirtį, kai „Kartvelų svajonė“ kelis kartus melavo mūsų visuomenei. Mums reikia „Kartvelų svajonės“ įtrauktų šį Rusijos įstatymą į parlamento plenarinę sesiją ir oficialiai jį atšauktų“, – kalba opozicijos atstovas Giga Lemojala.

Be to, „užsienio agentų“ įstatymas tapo prokremliškos valdančiųjų laikysenos simboliu. Tad opozicija reikalauja garantijų, kad valdžia laikysis provakarietiško kurso. Taip pat reikalauja kuo greičiau išlaisvinti daugiau nei 130 per protestus sulaikytų kartvelų.