Riaušių dalyviams atsikvėpti neteks: policija žada pasibelsti į mitinguotojų duris

Policija tikina, kad artėjančiam mitingui rugsėjį ruošis rimčiau – apjuos Seimą tvora, parengtyje laikys pareigūnus. Seimo pirmininkė pasiryžo susitikti ir pasikalbėti su „Šeimų sąjūdžio“ atstovais, kurių anksčiau vengė. Tik tą turės daryti lauke, nes antivakseriai nesiskiepija ir, neturėdami galimybių paso, negali įeiti į Seimą.

„Tai yra koordinuoti veiksmai, planuoti. <...> Nemanau, kad jie atsitiktinai atsitinka, bet yra jėgos, kurios tą viską padėlioja ir šiandien turime tą situaciją“, – taip kalbėjo vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kelios dienos po riaušių prie Seimo.

Ji iki šiol laikosi nuomonės, kad tai hibridinio karo dalis ir riaušės kilo ne šiaip sau spontaniškai. Bet generalinis komisaras sako, kad policija tokių įrodymų neturi.

„Faktų mes tokių nematome, tačiau ikiteisminis tyrimas yra nebaigtas, be to, mes koordinuojame savo veiksmus ir gauname informaciją iš kitų institucijų“, – tikina policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

„Mes sprendimus priiminėjame Vidaus reikalų ministerijoje ir institucijų pateikiama informacija, ir stebėdami geopolitinius procesus. Tai yra kompleksas informacijos, kuri leidžia mums daryti išvadas“, – teigia A. Bilotaitė.

Tyrimas vis dar vyksta – įtarimai dėl riaušių pareikšti 31 dalyviui, bet policija žada dar pasibelsti į kai kurių mitinguotojų duris.

„Tikrai platus ratas yra asmenų, kurie šiai dienai yra mūsų akiratyje, ir tikrai tas ratas plėsis, tą galiu labai rimtai pasakyti. Iki kiek jis išsiplės, dabar negaliu pasakyti, tačiau tikrai tas žmonių ratas dešimtimis dar bus papildomai skaičiuojamas“, – kalba R. Požėla.

Iš viso vykdomi 3 ikiteisminiai tyrimai – dėl riaušių, dėl pas kažkurį iš riaušininkų rastų narkotikų ir dėl neteisėto informacijos apie pareigūnus rinkimo. Po riaušių teistas ir vis dar teisiamas dėl finansinių aferų Antanas Kandrotas-Celofanas paskelbė mokėsiantis pinigus tiems, kurie praneš apie riaušes malšinusių pareigūnų tapatybes. Požėla neatskleidė, ar dėl to Celofano pravarde žinomas vyras sulaukė oficialių įtarimų.

„Tikrai turime teises ir galimybes išreikšti savo poziciją teisėtais būdais, teikti savo pasiūlymus, bet nenaudojant jėgos, nenaudojant smurto. Tą kviečiu ir daryti. Taip pat noriu pasakyti, kad esame atviri pasiūlymams, konstruktyviems pasiūlymams“, – sako A. Bilotaitė.

Kad prie Seimo gali kilti riaušės, institucijos prieš mitingą nežinojo, bet supratimas atsirado dieną.

„Ar mes matėme kylančias įtampas renginyje? Taip, matėme, tam tikrų simbolių naudojimas buvo mums signalas, kad šitas renginys turi savų rizikų, tai noriu iš karto pasakyti, kad nuo renginio pradžios mes nuosekliai didinome pareigūnų skaičių prie Seimo“, – teigia R. Požėla.

Bet surinkti pakankamai pajėgų nepavyko – daliai pareigūnų tenka padėti pasieniečiams, saugoti nelegalų stovyklas, o taip pat dalis ir atostogavo. Iš viso prie Seimo buvo beveik pusė tūkstančio policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų.

„Pareigūnų veiksmai buvo adekvatūs tai pačiai esamai situacijai ir turimai situacijai, kritinių klaidų buvo išvengta, matome, kad taip pat buvo išvengta civilių aukų“, – aiškina A. Bilotaitė.

Artėjant rugsėjo 10-osios mitingui, kurį organizuoja „Šeimų sąjūdis“, anksčiau jų privengusi Seimo pirmininkė dabar jau kviečiasi pasikalbėti. Bet ne kabinete. Paskyrė susitikimą lauke, Seimo kiemelyje, nes į parlamentą be galimybių paso apsauga neįleidžia.

„Pasirinkta tokia vieta todėl, kad, kaip suprantu iš viešosios erdvės tų iniciatorių pasisakymų, galimybių paso ar analogiško dokumento jie neturi, nė vienas iš jų, todėl ir pasiūliau tokią vietą, kur galėtume saugiai susitikti“, – kalba Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

A. Bilotaitė sako, kad policija jau rengiasi galimoms riaušėms rugsėjo 10-ąją, Seimas bus apjuostas tvora, kad žmonės neprieitų prie pastato arčiau nei 75 metrai. Be to, kreiptasi į Vilniaus valdžią ir Seimo vadovybę, kad būtų sutvarkyta šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė. Ji pilna akmenų, kurie per riaušes ir skriejo į policininkus bei jų mašinas.