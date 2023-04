Regina kaltina stambų ūkininką sužlugdžius gyvenimą: pavogė brangiausią turtą

„Praradau savo 26 arų daržą, žemės sklypą ir nežinojau net, kaip praradau. Tiesiog dingo žemės sklypas“, – stebėjosi moteris.

Tiesa, iš Reginos niekas pilnai žemės neatėmė, o ji tiesiog pasislinko į šoną. Dabar moteris turi tenkintis esą visiškai nederlingu plotu, o geroji žemė atiteko daug hektarų valdančiam buvusiam jos bendradarbiui. Moteris įsitikinusi, kad kova su daug pinigų turinčiais žmonėmis nebus lygi, todėl jaučiasi nustumta į pakraštį ir visiškai bejėgė.

„Paėmė vienintelį žemės sklypą skirtą daržovėms. Be notaro, be Registrų centro žinios... Kas ką nori, tas tą daro Lietuvoje... Lietuva tapo turtingųjų valstybe, kur paprastam žmogui nebėra vietos gyventi. Dabar faktiškai mano šeima liko be nieko. Sužlugdytas gyvenimas...“, – sielvartauja Regina.

Stambus žemvaldys Alvydas neslepia, kad iš tiesų šiuo metu moters žemės sklypas yra jo nuosavybė. Po žemės perdavimo visi sklypai pasislinko per dešimt metrų. Jis dievagojasi neprikišęs nė piršto, kad kaimynės žemės dalis atitektų jam. Tačiau Regina čia įžvelgia kažką labai nešvaraus.

„Tiek mano pasislinko plotas, tiek jos pasislinko, tiek visų žmonių pasislinko plotas. 60 proc. žemės, kur ji sodindavo bulves vis dar tebėra jos nuosavybė“, – nieko blogo tame neįžvelgė ūkininkas.

Kodėl moteris nebuvo informuota apie pokyčius jos nuosavybėje?

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

