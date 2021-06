Archyvinės nuotraukos, kuriose įmažinti ant žemės gulintys nebegyvų žmonių kūnai, primena siaubingus įvykius Kaune, kai 1941-ųjų birželio 27 buvusiame „Lietūkio“ garažo kieme įvykdyta egzekucija bemaž 50 žydų vyrų. Tarp nužudytųjų buvo ir Lietuvos finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius Jurgis Štromas. Apie siaubingą šeimai įvykį pasakojo jo anūkė.

„Jis buvo Pramonės ir prekybos departamento direktorius. Sekmadienį prasidėjo vokiečių invazija, o pirmadienio ryte jis pasakė: „Aš turiu nunešti raktus į biurą”. Jis išėjo ir niekada nebegrįžo“, – kalbėjo nužudyto J. Štromo anūkė Jenny Kagan.

Tik vėliau artimieji sužinojo, kad jis buvo nužudytas būtent čia.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Prisimena žudynes Kaune: klyksmas ir šauksmai niekam nerūpėjo

Skambant maldoms ir prisiminimams, žydai rinkosi į žudynių vietą pagerbti tautiečių atminimo. Pusšimtis vyrų tuomet sugaudyti tiesiog miesto gatvėse ir suvaryti į kiemą.

„Juos sugaudė čia aplinkui, jie nebuvo kažkokie ypatingi – tai paprasti žmonės: darbininkai, inžinieriai, politiniai veikėjai… davė komandą SS brigada o įvykdė vietiniai, kaip negaila“, – teigė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas.

Po siaubingų patyčių ir žeminimo, stebint smalsuolių miniai, remiantis išlikusiais užrašais, lietuviai kareiviai, baltaraiščiai ir kiti civiliai daužė iki mirtis kuo pakliuvo po ranka – metaliniais strypais, laužtuvais ar mediniais pagaliais. Yra tvirtinimų, kad dauguma taip brutaliai besielgusių buvo neseniai paleisti iš kalėjimo. Šiuos pasakojimus žydai perdavė iš lūpų į lūpas.

„Baisu – kubu ar dar kokiu laipsniu…Ne tas žodis… O koks klyksmas čia buvo, kiek šaukė, bet nesvarbu niekam ten buvo. Apipildavo vandeniu, žmogus atsigaudavo. Ir vėl nešk tą mėšlą, kol nenumirdavo… Ir visi tie metaliniai strypai, daužydavo be gailesčio per galvą, per akį“, – dalijosi žydė Basia Šragienė.

O sudarkyti vyrų kūnai, kaip manoma, nuvežti į Žaliakalnio žydų kapines ir ten užkasti bendrame kape. Šį kelią, nuo buvusių „Lietūkio“ garažų iki kapinių, galintys eiti šiandien lyjant lietui įveikia pėsčiomis, kiti automobiliais taip pagerbdami aukas.

Senosiose žydų kapinėse taip pat atidengtas paminklas – Dovydo žvaigždė iš granito.