Priminimas gyventojams: laiku nedeklaravus elektros, dujų ar vandens – nemalonumai

Baigiantis metams per šventinį šurmulį energetikai perspėja žmones nepamiršti prievolės deklaruoti energijos skaitiklių rodmenis. Kitais metais keisis elektros, dujų, vandens kainos, tad to nepadariusiems arba prirašiusiems netikrų – per mažų ar per didelių skaičių, gresia nemalonumai – tikrinimai ir sąskaitų perskaičiavimai didesniais tarifais.