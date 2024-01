Prezidentūra kritikuoja ambasadorių skyrimo tvarką: „Auksinių parašiutų nebus“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ interviu su vyriausiuoju prezidento patarėju Frederiku Jansonu – apie „valstybininkus“ ir prezidento nesutarimus su konservatorių lyderiais.

Jeigu kita pusė, valdantieji, svarsto, ar Prezidentas nepažeidė įstatymų, tai rodo, kad užsitęsęs skyrymo klausimo svarstymas nebėra geranoriškas?

Šiuo atveju taip, institucijos nesutaria. Manau, kad kompromisas bus rastas. Galbūt procesas šiek tiek užsitęs, bet bus atrinktas pats geriausias kandidatas. Prezidentas ne kartą sakė viešai, kad skyrymai į ambasadorius nebus auksinių parašiutų dalinimas nueinantiems URM ar kitų įstaigų vadovams. Tai nėra atlygis už ištikimybę.

Be to, Prezidentas nesileis būti šantažuojamas ar spaudžiamas priimti vieną ar kitą sprendimą. Ambasadoriaus paskyrimo procedūra yra dviejų institucijų derinimasis, o tada, kai tai išnešama į viešumą ir pradedama spausti per spaudą, socialinius tinklus, tai yra spaudimas. <...>

Yra vienas sąrašas norinčių ar planuojančių būti Lietuvos ambasadoriais tam tikrose valstybėse ir matomi du dalykai. Vienas – tai, kad jame yra daug URM vadovų ir, jeigu jie visi būtų paskirti, greičiausiai birželio ar liepos mėnesį būtų galima užrakinti ministeriją, kitas – kai pasiimi tą sąrašą ir pasiimi prieš 15 metų skelbtus „valstybininkų“ sąrašus, akis bado tai, kad pavardės persidengia.

Pone Jansonai, kaip jums atrodo, kas tai yra, čia jau prasideda rinkimų dalis?

Šiuo konkrečiu atveju aš tai labiau siečiau ne su Prezidento, o su Seimo rinkimais. Suprantame, kad pagal tuos sąrašus, kurie yra viešumoje, tam tikra egzilio forma ieškoma. Visi supranta, kad greičiausiai valdančioji dauguma po rinkimų keisis, greičiausiai pasikeis ministrai, Vyriausybė, kažkas kitas priims sprendimus.

Ambasadorių skyrimas vyksta iki tol, todėl bus norima tai išnaudoti kaip auksinius parašiutus. Manau, kad viena pusė bandys tai išnaudoti, o kita pusė turės ne vieną konfliktą, nes Prezidentas pasakė labai aiškiai: auksinių parašiutų nebus, atsidėkojimo už ištikimybę ir darbą ambasadorių postais nebus.

