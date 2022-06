Prasidėjus vasarai – santuokų bumas: „Šiais metais labai populiaru ekstravagantiškos vestuvės“

Pavyzdžiui, pirmasis vasaros savaitgalis Panevėžyje muša rekordus – poros tuokiamos kas 15 minučių.

Panevėžiečiai Aušra ir Edmundas įteisinti santykius nusprendė po šešerių metų draugystės.

„Kitoks statusas, jau tampi šeima, ne tik, kad vaikinas ir mergina“, – sako panevėžietė Aušra.

Metus tuoktuves planavusi pora santuokai pirmąjį vasaros savaitgalį pasirinko neatsitiktinai.

„Vasaros pradžia, norėjosi, kad truputį šilta būtų“, – kalba panevėžietis Edmundas.

Jau kaip vyras ir žmona žengia ir Miglė su Tomu. Pora įregistruoti santuoką nusprendė skaičiuodama draugystės penkmetį.

„Vertybės, šeima, įteisini tą, vyras jau mano, vyras, taip gali dar ir pabėgti, o dabar jau vyras. Ko laukt, o birželis gražus mėnuo, dėl to. Nuotaikos geros, oras geras, žmona šalia, ko daugiau reikia“, – kalba panevėžiečiai Miglė ir Tomas.

Pirmasis birželio savaitgalis Panevėžyje rekordinis. Santuokos civilinės metrikacijos skyriuje registruojamos kas 15 minučių. Per vieną dieną susituokė 14 porų. Tokių skaičių, anot civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos, seniai nėra buvę. Vien per pirmąjį vasaros mėnesį Panevėžyje susituoks tiek porų, kiek pernai per gegužę ir birželį.

„Mes kaip ledų pardavėjai, mums dabar yra pats sezono metas, darbymetis. Visi, matyt, stebėjo epidemiją ir galvojo matyt, kad birželį tikrai ji baigsis“, – teigia Panevėžio civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Loreta Guokė.

Pasak vedėjos, padaugėjo besituokiančių porų, kurios jau ne vienerius metus gyvena kartu, augina vaikus.

„Karantinas labai daug sustatė į vietas, žmonės suprato, kad neįteisinę santuokos sudaro daug trikdžių gyvenime“, – tikina L. Guokė.

Sostinėje taip pat vestuvių bumas. Šiuo metu jau visi populiariausi laikai vasaros mėnesiais užimti. Per mėnesį planuojama sutuokti iki 300 porų.

„Dabar sugrįžome į prieškarantininį laikotarpį, nes karantino laikotarpiu tikrai buvo sumažėjimas santuokų, bet dabar mes turime tą patį santuokų skaičių kaip visada turėjome. Nes Vilniaus mieste mes tikrai tuokiame daug“, – sako Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolanta Kuzmienė.

Vestuvių organizatoriai pastebi, kad ne tik daugėja besituokiančių. Didėja ir šventėms skirtas biudžetas.

„Anksčiau, prieš karantiną, būdavo iki 20 tūkstančių biudžetas, dabar jau nuo 25 iki 30 tūkstančių ir tai jau tikrai normalu, jaunieji dabar nori tikrai išskirtinumo“, – tikina vestuvių organizatorė Ramunė Lapienienė.

„Šiais metais labai populiaru ekstravagantiškos vestuvės, balta, juoda gėlės. Tikrai mados keičiasi ir suknelių, turėsime šventę su juoda suknele nuotaka“, – pasakoja R. Lapienienė.

Išskirtinės šventės norintys jaunieji, anot organizatorių, negaili pinigų norams išpildyti. Yra ir tokių, kurie vienos dienos vestuvių pokyliui išleidžia ir 50 tūkstančių eurų.

„Mūsų gal darbas toks, kada mes matom visus laimingus, visi nori švęsti, linksmi ir tikrai nėra to dejavimo, kad nėra pinigų, vis kainos kyla, brangu“, – kalba R. Lapienienė.

Panevėžyje restoraną turinti Miglė atskleidžia, kad daugėja ne tik užsakymų vestuvių pokyliams, bet ir svečių juose. Ypač tai pasijuto nelikus ribojimų dėl pandemijos.

„Tie, kurie buvo suplanavę praeitais metais ar net užpraeitais, persikelia į šiuos metus ir labai nori atšvęsti vestuves su kuo didesniu, gausesniu būriu svečių“, – sako restorano „Vasaris“ vadovė Miglė Gruzdenė.

Restorano vadovė skaičiuoja, kad vestuvių biudžetas išaugo ne tik dėl gausesnio būrio svečių. Sąmatą maždaug 20 procentų didina pabrangę maisto produktai, įvairios paslaugos.

„Renkamasi gausesnės vaišės, brangesni ingredientai ir tai automatiškai vėl didina sąmatą. Galim daryti prielaidą, kad žmonės gerokai pasitaupė šiųmetinėms ir kitų metų šventėms, rezervacijos, beje, kitiems metams ir gausėja, didėja, daugėja“, – teigia M. Gruzdenė.

Organizatoriai pastebi, kad padaugėjo santuokų ne tik savaitgaliais, bet ir paprastomis savaitės dienomis. Esą darbo dienomis paprasčiau rasti vietą šventei, galima ir šiek tiek sutaupyti.