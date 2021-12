Pradinukai mokykloje turi dėvėti kaukes: vaikiškų kaukių gauti sunku ir jos brangesnės

Mama vargsta uždėdama kaukę savo pirmokui Kristupui prie Šiaulių rajono Voveriškių mokyklos. Į pamokas vaikus atvedę tėvai piktinasi, kad nuo šiol kaukes pradinukai mokykloje privalo dėvėti nuolat – ne tik bendrose erdvėse kaip iki šiol, bet jau ir pamokose. Štai, ką sako gyventojai:

„Nereikalingos, vaikams sunku kvėpuoti, prakaituoja, sunku išbūti, jie tas kaukes ir judina.“

„Toj pačioj klasėj su mokytoja, su tais pačiais vaikais būna 6 valandas su kauke. Nemanau, kad kaukė labai padės. Per daug ilgas laikas ir per artimas kontaktas, kad kaukė išgelbėtų. O valgykloje prie vieno stalo jie vis tiek valgys be kaukių, kūno kultūra irgi be kaukių, tai logikos nelabai matyčiau.“

„Be kaukių patogiau mokykloj, dar jie nedideli, mažiukai.“

Kai kurie pedagogai antrina tėvams. Jie teigia, kad mažieji su kaukėmis jaučiasi nepatogiai, trūksta oro, nukenčia ir ugdymo kokybė.

„Mums reikia skaityti, tarti garsiukus, tai sunku ir vaikams, sunku ir mums, mokytojams, nes vaikas turi matyti, ką aš ištariu, turi išgirsti, ką aš ištariu“, – sako pradinių klasių mokytoja Vilmantė Bačianskienė.

„Sprendimas perteklinis, kaukės pradinukams – nei būtinybė, nei tinkamas dalykas mokyklose“, – teigia Šiaulių rajono Voveriškių mokyklos direktorė Albina Gudaitienė.

„Didesnė bėda būtų, jei reiktų mokytis nuotoliu, o to mes negalime leisti, mes turime mokytis mokykloje. Tos priemonės svarbios. Sutinku, kad nėra visai patogu, patogiau be kaukės, bet ši situacija neleidžia atsipalaiduoti ir turime užtikrinti, kad infekcija neplis“, – aiškina švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

REKLAMA

REKLAMA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, pastaruoju metu būtent mokyklose fiksuojami sparčiai augantys užsikrėtimų koronavirusu skaičiai.

„Praėjusią savaitę pradėti registruoti protrūkiai, jų yra apie 370, ir tai yra 40 procentų didesnis skaičius negu buvo prieš tai savaitę, tų aktyvių protrūkių, kai registruojami du ir daugiau susijusių tarpusavy, atvejų“, – kalba epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Tad esą kaukės padės valdyti protrūkius ugdymo įstaigose ir gelbės nuo grėsmingos koronaviruso omikron atmainos.

„Dėl pandeminės situacijos tą priemonę pasirinkome, tikimės, kad ji bus efektyvi. Kaip ir matome, kad iš atostogų grįžę vaikai tą sergamumą mums išbalansuoja“, – komentuoja sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

„Tik kompleksinės priemonės visos vienu metu – kaukės, atstumai, vėdinimai, skiepijimai ir testavimai gali suvaldyti ar palengvinti, sulėtinti to viruso plitimą“, – sako D. Razmuvienė.

Tačiau mokyklose kyla sumaištis ir ne vien dėl kaukių dėvėjimo pradinukams visą laiką prasmės. Prieš kelias savaites ministrai užsiminė apie svarstymus, jog pradinukus specifinėmis vaikiškomis kaukėms aprūpins mokyklos ar savivaldybės. Bet sprendimuose tokio privalomo nurodymo nėra. Tad prievolė liko tėvams, o pirkti specialias kaukes mažiesiems ne tik brangiau, bet jų dar ir labai trūksta.

„Susidūrėm su problema gauti tų vaikiškų kaukių, tai šiandien su suaugusių kauke, patvarkėm raištukus nežinau kaip išbus“, – sako mama.

„Vaikiškos kaukės kainuoja 2,5 karto daugiau nei suaugusių, ir stebėjome, kad didžioji dalis atėjo su suaugusių kaukėmis“, – teigia A. Gudaitienė

REKLAMA

REKLAMA

„Tačiau, jei kaukė dėvima neteisingai, ar ne medicininė, ar tėvai negali pasirūpinti dėl įvairių priežasčių – tuomet turėtų mokykla su savivaldybe apsirūpinti kauke, o finansų ministerija kompensuos išlaidas, kurios susijusios su kaukėmis“, – sako J. Šiugždinienė.

Tad vieni miestai jau organizuoja pirkimus ir gelbsti tėvams, tikėdamiesi žadamų valdžios kompensacijų, kiti vadovaujasi teisės aktais – palikdami šiuos pirkinius tėvų atsakomybei.