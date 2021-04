Viename sostinės darželių „Pilaitukas“ nuo ryto pluša mokslininkų komanda. Kadangi dėl saugumo pašaliniams eiti į darželio vidų draudžiama, televizijos kamera vaizdą fiksuoja per darželio langą. Kol mokslininkai dirba, mažieji darželinukai pasikeisdami grupėmis, laiką leidžia lauke. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro instituto darbuotojai grupėse ieško koronaviruso pėdsakų.

„Rinkom nuo paviršiaus tepinėlio mėginius. Ėjom per visas grupes iš eilės. Ir grįžę į laboratoriją testuosim, žiūrėsim, galbūt kažkur rasim viruso pėdsako. Po to pateiksim darželiui rezultatus ir jei nutiks taip, kad rasim reikšmingą viruso kiekį, seks iš to rekomendacija, pasiūlymas, pratestuoti galbūt vaikus, galbūt tėvelius, nes greičiausiai kažkur turėsim besimptomį atvejį“, – sako mokslininkė Doc. Kristina Daniūnaitė.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pradėjo tirti darželių paviršius dėl COVID-19: kaip tai atrodo

Mokslininkai sako, kad tikimybė rasti koronaviruso dalelių yra labai nemaža. Praėjusią savaitę tokį tyrimą atlikus pirmajame sostinės darželyje, viruso koncentraciją tyrėjai aptiko. Šiuo metu Vilniaus rajone viruso židinių yra kas antrame darželyje. Šalies darželiuose koronaviruso židiniams įsiplieksti paprasta, nes atsiranda tokių tėvų kurie savo mažųjų testuoti nebenori, tuomet simptomų nejaučiantys vaikai, virusu sparčiai dalijasi tarpusavyje, ir perneša jį į kitas šeimas.

„Vaikai yra ta žmonių grupė, kuri ir nesąmoningai dažnai liečia savo veidą, nosytę, burnytę ir t.t. Čiupinėja rankom viską, kas yra jų artimoje aplinkoje. Tai natūralu, kad jie tos savo medžiagos palieka labai daug“, – pasakoja doc. K. Daniūnaitė.

REKLAMA

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė sako, kad šiuo metu vykdomas pilotinis darželių paviršių tyrimas turėtų sumažinti galimybę plisti židiniams, o kadangi tėvai periodiškai testuoti savo atžalas didelio noro neišreiškia, toks būdas – be intervencijos, – esą bus išeitis.

„Periodiškai testuoti tuos vaikučius būtų sudėtinga, žinom, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose tie vaikučiai yra tikrai labai maži“, – teigia biuro vadovė Guoda Ropaitė-Beigė.

Šio sostinės darželio direktorė pasakoja, kad šiuo metu priešmokyklinio ugdymo įstaiga turi vieną susirgimo koronaviruso atvejį, bent jau tą apie kurį tikrai žino. Todėl, tam , kad situacija būtų geriau valdoma, prie tyrimų noriai prisideda.

„Šiuo atveju vienas atvejis yra, sklandžiai mes eigą tvarkomės, kad nepaplistų, kad neišplistų virusas ir mes greitai susitvarkome su situacija. Tokios kritinės situacijos nėra“, – kalbėjo lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoė Rasita Gylienė.

Anot mokslinių tyrimų, žmonės koronavirusu per paviršius apsikrečia iki šešių procentų. Tokie apsikrėtimai gan nedažni, tačiau informacijos požiūriu, – labai naudingi, mat padeda atskleisti ar aplinka yra paveikta užsikrėtusio žmogaus.

„Tai būtent pirmiausia rankenos, jeigu tai didesnis pastatas tai lftai, liftų mygtukai, įvairūs ekranai, monitoriai. Jeigu tai darbuotojo darbo vieta, tai kompiuteris, klaviatūra, pelė. Darželių specifika – lovyčių kraščiukai, tam tikri vaikų žaislai, jeigu auklėtoja identifikuoja, tie staliukai, kur vaikai atlieka kūrybines užduotėles, drabužinių spintelės“, – sako doc. K. Daniūnaitė.

Tikimasi, kad aktyviai tikrinti Vilniaus darželių paviršius bus imtasi jau nuo kitos savaitės. Tokia, vyriausybės rekomenduojama tvarka turėtų užsiimti ir kitos savivaldybėse, kuriose susirgimų atvejų skaičius išlieka aukštas.