Politikų komunikaciją prilygino rūke pasiklydusiam girtam ežiukui: „Mes matome visišką pakrikimą“

Apie tai – TV3 žinių „Dienos komentaro“ pokalbis su politologe Rima Urbonaite.

Kas šioje istorijoje jums kelia didžiausia graudulį?

Turiu pripažinti, kad istorija, aišku, neeilinė. Istorija jau yra teisėsaugos darbas. Didžiausią graudulį kelia ne teisėsaugos darbas, bet tai, kas vyksta pačiame Seime, kiek buvo sugebėta šitą klausimą politizuoti. Ir iš esmės šiandien mes apie šitą klausimą galėjome visiškai nebekalbėti, palikti klausimą teisėsaugai, bet pačių politikų pastangomis, sakyčiau, neįtikėtinomis pastangomis, mes matome, kad šita istorija išaugino visiškai paralelinę istoriją būtent dėl galimo informacijos nutekinimo, kas turbūt buvo net nelabai įtikinama iš pradžių, ir mes tikrai apie tai iš pradžių nė negalvojome ir nemąstėme. Aišku, jau pirmadienį, antradienį pradėjo kilti klausimas.

Apskritai politikų komunikacija čia toks ežiukas rūke pasiklydęs, kuris nesilaiko Verygos rekomendacijų dėl palinkėjimo nevartoti alkoholio. Taip pajuokaujant mes matome visišką pakrikimą.

Bet sutikite, kad to nebūtų, jei K. Bartoševičius nebūtų netikėtai pasitraukęs iš Seimo. Tai turbūt nėra atsitiktinumas.

Ne, aš irgi netikiu.

Kaip manote, reikėjo šitos neeilinės Seimo sesijos?

Kol kas aš manau, kad mes turėjome daugiau tokio oro sudrebinimo, nei kad gavome aiškios informacijos. Visgi čia to tokio, vadinkim, teatro elemento būta ir politikai, ypač opozicijos politikai, norėjo viso to. Tačiau aš labai abejoju to nauda.

Kitaip tariant, man netgi politikai pasitarnavo ta prasme, kad kas būtų, jeigu būtų tas neliečiamybės naikinimo procesas vykęs Seime. Tai tiesą sakant aš manau, kad tai net būtų pakenkę galimai tyrimui, matant, kaip politikai savo naudai viską išnaudoja, bet kokią įmanomą informaciją.

Akivaizdu, kad kažkas meluoja šitoje istorijoje. Dėl šito nevertėjo pasiaiškinti Seime?

Aš kitaip dar paklausčiau – ar Seime yra galimybės tai išsiaiškinti. Štai, kas man labiausiai ir yra įdomu. Ar politikai įsivertino, kokios čia įmanomos variacijos ir kokie įmanomi žingsniai, kad ta tiesa iš tikrųjų paaiškėtų. Dabar man atrodo, kad šitas faktorius nėra įvertintas, nepaisant to, kad kuo toliau, tuo painiavos daugėja, o kadangi jau yra pasakyta kad pats Bartoševičius iš teisėsaugos nebuvo gavęs jokios informacijos iki to finalinio momento, tai reiškia, kad bet kokiu atveju tas nutekėjimas tampa beveik tokiu akivaizdžiu faktu, nes mes nematome kitų dar variacijų. Nebent kažkas iš tos pačios teisėsaugos galėjo jam neteisėtai, vadinkime taip, perduoti. Tai mes dar ir šito nežinom.

Bet šiaip aš manau, kad politikai šį kartą pademonstravo labai tokią nekompetenciją ir netgi neįžvalgumą, ir nesugebėjimą suvokti visuomenei pasekmių ir bendrai politinei sistemai tokio elgesio, nes tai susiję su pasitikėjimu. Pasitikėjimas pačių politikų pastangomis šiandien virto į pelenus.

Visą pokalbį su politologe R. Urbonaite žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.