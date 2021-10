Policija stabdė automobilius, bet šie kelionę tęsė su šypsenomis: „Tikrai nustebino“

Ne vienam vairuotojui šis apniukęs pirmasis spalio rytas prasidėjo kitaip. Beveik 10 Lietuvos miestų policija surengė reidą kuriame tikrino vairuotojų blaivumą.

„Tiesiog sumanėme padaryti prevencinę akciją, kad ne tik bijoti kelių policijos, bet kelių policija gali nudžiuginti ir nustebinti. Stengsimės suteikti teigiamas emocijas ir šypsenas“, – sako policijos atstovė Kristina Strelcovienė.

Raudonas nosis gavo kiekvienas, ir iš ties sutikus taip geranoriškai nusiteikusius pareigūnus net ir labiausiai paniurę vairuotojai plačiai nusišypsodavo.

„Parodė, kad pas jus per mažai šypsenos veide. – Ko jau per mažai? – Nu jau ne per mažai, net ir nesustojęs jau šypsausi. – Per mažai. Su šypsenos diena, galit pasipuošti.“

„Šiandien šypsenos diena. Humorino jums. – Ne nu tai, jeigu mano prasta širdis būtų?“

Akcija visuose miestuose prasidėjo vienu laiku – 10 valandų ir 10 minučių, būtent tuomet ir laikrodžių rodyklės tarsi imituoja šypseną.

„Nu jo, čia kažkas tai. Niekada nebūna tokių dalykų. Dabar tikrai nustebino. Vaikui atidaviau, ant nosies galės užsidėti.“

„Aparatas skaičiuoja, kad jūsų veide per mažai šypsenos. Su šypsenos diena jus, humoriną. – Ačiū labai.“

„Ai, teisingai šiandien vairuotojų diena. – Ne šypsenos ir kelių policijos. – Dėkojam. – Nustebino? – Išgąsdino pradžioje.“

„Nustebino tokia akcija? – Taip. Klasiška. Sąmojinga. Super.“

„Alkoholio šiandien vartojot? – Nu ne. – O aparatas fiksuoja… – Nežinau ką fiksuoja, kad jūsų veide per mažai šypsenos. – Šypsenos galėtų būti daugiau. – Kad būtų daugiau, humorino. Su šypsenos diena. – Tai jumis švente. Taip, kelių policijos diena.“

Taip linksmai kelių policija paminėjo ne tik šypsenos dieną, bet ir savo profesinę šventę. 1932 metai įkurta Lietuvos kelių policija.