Policija įspėja: ilgapirščiai iš privačių kiemų neša net lauko baldus

Tempė vos pakeliamas kelių metų senumo kėdes, o daug vertingesnius paspirtukus paliko. Policijos pareigūnai įspėja, kad atšilus orams tokių vagysčių tik daugės.

Kad namo terasoje trūksta trijų kėdžių, Vaivadų kaimo Panevėžio rajone gyventoja pastebėjo ryte. Moteris įtaria, kad nekviesti svečiai kieme darbavosi naktį.

„Ir šunį turim, bet šuo lovoj miega“, – kalba Vaivadų gyventoja Aurelija.

Moteris stebisi, kad vagys išnešė tris sunkias kelių metų senumo kėdes, o štai paspirtukus paliko.

„Reikalingi tik baldai tikriausiai buvo, nes, kaip mes juokiamės, kad neprofesionalūs vagys, būtų rinkę, viską susirinkę. Kas vertinga, nes paspirtukas gal net vertingesnis už tas kėdes“, – sako Aurelija.

Namo šeimininkės teigimu, vagys į aptvertą kiemą ropštėsi per tvorą, nors varteliuose buvo palikti raktai.

Tą pačią naktį nukentėjo ir kaimynas kitapus gatvės. Iš jo kiemo vagys išnešė lauko baldų komplektą. Tiesa, čia jiems buvo lengvesnė užduotis, namas be tvoros. Tačiau ne visu grobiu ilgapirščiams teks džiaugtis: „Nešėsi per lauką, metė viską per upelį ir toliau keliavo į mašiną. Kažkas išgąsdino, dalį paliko, o iš terasos iššlavė viską. – Dalį paliko kur? – Ant laukų.“

Abu kaimynai nuostolius vertina beveik dviem tūkstančiais eurų. Žmonės pasakoja, kad beveik 10-metį jų nuošalioje gatvelėje buvo ramu. Dabar gyventojai svarsto stiprinti saugumą, statys vaizdo stebėjimo kameras.

Kitoje Vaivadų gatvėje gyvenančio Jono namą juosia tvora, saugo signalizacija ir dar šuo. Dėl to, Jonas sako, matyt, ir išvengęs ilgapirščių. O pas kaimynus vagys jau buvo ne kartą įsisukę.

„Vagys dabar kvalifikuoti, paseka, pasaugo, kada eit, jie bet kada neina. Pasižiūrėjo, išvažiavo, reikia suktis, pusvalandį turiu. Nuo gero vagies nieko nenusaugosi, seifus išneša“, – tikina Vaivadų gyventojas Jonas.

O vasarą populiariausias vagių grobis – žoliapjovės, paspirtukai, elektriniai prietaisai, lauko kepsninės, baldai.

„Pagerėja orai, žmonės pasistato lauko baldus, pavėsinėse, terasose, kepsnines išsitraukia ir pradeda jas naudoti aktyviau. Tuo metu iškart pastebima, kad padaugėja tokių dalykų, vagystės“, – komentuoja Panevėžio policijos atstovas Tadas Martinaitis.

Kol kas Panevėžio pareigūnai nenustatė, kas buvo įsisukę ir ramaus priemiestinio kaimo kiemus. Pareigūnai pataria gyventojams visus vertingesnius daiktus, bent naktimis, laikyti uždarose patalpose. Ilgapirščius esą atbaido ir privačiose valdose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.