Plinta besilinksminančių Talibano kovotojų vaizdai – Kabule važinėjosi elektrinėmis mašinėlėmis

Šį vaizdo įrašą pirmiausia nufilmavo Kabule dirbantis naujienų agentūros „Reuters" žurnalistas Hamidas Shalizi, o vėliau juo ėmė dalintis kitos žiniasklaidos priemonės.

Kol vieni kovotojai linksminosi pramogų parke, kiti, pasak pranešimų, toliau intensyviai ieško Afganistane likusių Vakarų sąjungininkų ir vertėjų.

#Taliban militants spotted having fun at an amusement park in #Kabul pic.twitter.com/3a3f1HYzGu