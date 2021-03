Pažvelkite, kas vyksta Rusijos kolonijose – jos vadinamos „gulagais“

Rusijos žiniasklaida ir žmogaus teisių gynėjai pirštu beda į blogai pagarsėjusią pataisos koloniją Nr. 2, kurioje jis gali atsidurti. Reportaže galite išvysti, kokia yra nepagražinta – šių laikų Rusijos „gulagais“ vadinamų kolonijų realybė. Perspėjame – reportažas šokiruojantis ir netinka nepilnamečiams.

Paskutinė opozicionieriaus Aleksejaus Navalno ant popieriaus lapo surašyta žinutė žmonai, prieš jį išvežant iš Maskvos areštinės, skambėjo taip:

„…liepė susirinkti daiktus. Neaišku, kur perkels. Ar į kaimyninę kamerą, ar regioną…“

Kur pareigūnai išgabeno Navalną – Kremlius oficialiai nepranešė. Bet jau netrukus rusų žiniasklaida ir žmogaus teisių gynėjai paskelbė, kad Putino kritikas artimiausius 2,5 metų praleis už 100 km į rytus nuo Maskvos, Vladimiro srityje, Pokrove esančioje liūdnai pagarsėjusioje kolonijoje Nr. 2.

Praėjus savaitei opozicionieriaus advokatui pavyko su juo susisiekti. Paaiškėjo, kad jis išties Vladimiro srityje, tik dar ne kolonijoje, o tarpinėje stotelėje už 40 km nuo šios vietos: laikomas karantine Kolčiugino izoliatoriuje Nr. 3.

Beje, visai netoli šio izoliatoriaus ir kolonijos yra ir žymusis Vladimiro kalėjimas, vadinamas „Vladimirsky Central“. Jame 1947 m. mirė ir sovietų už nepaklusimą režimui įkalintas Lietuvos užsienio reikalų ministras, arkivyskupas Mečislovas Reinys. Už spygliuotos kalėjimo tvoros apleistame bendrame kape dar yra įrašytas jo vardas.

Ar Navalnas iš izoliatoriaus Vladimiro srityje bus išvežtas būtent į koloniją Nr. 2, dar neaišku, mat regione yra kelios kolonijos. Tačiau opozicionieriaus kolegos nusprendė atvirai papasakoti, kokiomis gi sąlygomis ten kalinami žmonės.

„Pažeminimai, psichologinis spaudimas, fizinis smurtas, grasinimai ir visiška izoliacija – tai, ką Rusijoje vadina „teisėta“ bausme ir keliu į pasitaisymą. Bet iš tiesų, tai kankinimas. Pataisos kolonija Nr. 2, tai viena griežčiausių zonų, vadinamoji „raudonoji“. Čia valdo ne areštuotieji, kaip „juodosiose“ zonose, o administracija. Ir kaliniai, kuriuos administracija išnaudoja kaip vergus“, – A. Navalno kolega Dmitrijus Nizovcevas.

Esą vos atvykę kaliniai žeminami ir dažnai iš karto sumušami. Kartais jiems sudaužomi kulnai.

Kaip tokios procedūros atrodo, neseniai visas pasaulis pamatė internete pasklidus vaizdo medžiagai iš kitos Rusijos kolonijos Nr. 1, Jaroslavlio srityje. Veiksmas vyksta ne kažkada seniai, o 2017 m. Dešimties minučių trukmės vaizdo įraše pareigūnai vienas po kito lazdomis daužo kalinio kulnus ir pėdas. Kankina nuteistąjį, kažko klausinėja ir toliau talžo.

Kaip Rusijoje išrengiami ir mušami to nenorintys daryti kaliniai – pavyzdys iš tos pačios kolonijos Nr. 1 Jaroslavlio srityje. Nenorėjęs visiškai nuogai išsirengti vyras be gailesčio mušamas lazdomis per sėdmenis.

Dar vienas rusiškos pataisos sistemos veikimo pavyzdys buvo paviešintas užpernai. Įrašas jau iš Almatos srities. Kolonijos pareigūnai surišę kalinio rankas už nugaros ir už jų pakabinę kankina vyrą už tai, kad jis nusprendė pasiskųsti dėl patyčių.

Buvo paviešintas ir vaizdelis iš Irkutsko, kolonijos Nr. 15. Kaliniai tiesiog verčiami nardyti į išmatų duobę.

Kiek ir kokių kankynių patirs Aleksejus Navalnas – nežinia. Bet kolonijoje Nr. 2 sėdėję rusai pasakoja ir apie vieną išskirtinį šios įstaigos bruožą.

„Čia negalima kalbėti. Visai. Gyveni kambaryje su keliomis dešimtimis žmonių ir negali su jais kalbėtis. Tai uždrausta“, – pasakoja A. Navalno kolega Dmitrijus Nizovcevas.

„Net dvi dienas pabandykite patylėti ir suprasite, kaip tai sudėtinga. O kada jus verčia tylėti 8 mėn. ar 1 mėn. – neišvengiamai keičiasi asmenybė. Net jei jūs nevykdysite šito reikalavimo, o visi kiti kaliniai aplink jus vykdys – būsite izoliacijoje“, – teigia kolonijos Nr. 2 buvęs kalinys Dmitrijus Demuškinas.

Be to, tokiose kolonijose reikia griežtai vykdyti vadinamųjų „aktyvistų“, kalėjimo režimui padedančių kalinių, reikalavimus.

Kolonijoje kaliniai vadinamųjų „aktyvistų“ nurodymą ilgai stovėti nuleidus arba pakėlus galvas vykdo susispraudę rūkymui skirtoje pavėsinėje, kolonijoje Kemerovo srityje – rusai per tvorą iš aukštai vaizdą nufilmavo dar 2018 m.

„Atėjus aktyvistui tu turi atsistoti. Jei nestovi – privalai. Įsivaizduokite, jei barake 55 žmonės ir vaikštinėja 20 aktyvistų, jūs kaip „Vanka–vstanka“, – kalbėjo D. Demuškinas.

Arba kalinys kas valandą ar dvi verčiamas kartoti savo vardą, pavardę, už ką ir kokiam laikui yra įkalintas. Taip pat ir naktį. Ir tai tik maža dalis to, kas vyksta šiuolaikiniuose Rusijos režimo gulaguose.

Šią savaitę ir ES ir JAV paskelbė naujų sankcijų Putino režimui už Aleksejaus Navalno įkalinimą. Europos bendrija uždraudė įvažiuoti ir įšaldė sąskaitas keturių su opozicionieriaus įkalinimu susijusių pareigūnų. O Vašingtonas sankcijas paskelbė 7-iems asmenims. Tiesa, ir užsienio, ir Lietuvos ekspertai pripažįsta – tokių sankcijų nepakanka.

„Nemanau, kad šios sankcijos kaip nors pakeis tai, kaip bus pasielgta su Navalnu, kiek jis sėdės kalėjime ir kas su juo nutiks. Nes Rusijos valdžia – Kremlius – jaučia Navalno pavojų. Jie nori, kad jis sėdėtų kalėjime. Jie norėjo, kad jis negrįžtų. Ir sankcijos to nepakeis“, – sako Džordžtauno universiteto ekspertė Angela Stent.

Jau 21-erius metus autoritariniu kumščiu Rusiją valdantis Putinas visais būdais bando užčiaupti opoziciją ir šiemet užsitikrinti valdžią per Dūmos rinkimus.