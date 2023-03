Paryžiaus gatvėse siaubą keliantis vaizdas: čia pleška laužai, visur guli išbarstyti sudužusių reklaminių stendų stiklai ir išvartyti šiukšlių konteineriai. Keliai tapo tikru kliūčių ruožu – automobiliams tenka apvažinėti pleškančius konteinerius, kurių gesinti ugniagesiai tiesiog nebespėja.

Gatvėse – ir rimti susirėmimai su riaušių policija, bandančia suvaldyti įsiaudrinusius protestuotojus. Dešimtis demonstrantų jie suėmė.

Prancūzai taip – tiesiogine to žodžio prasme – ugningai rodo savo įsiūtį, kuris kilo po to, kai Prancūzijos vyriausybė atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo. Tiesa, tik per plauką. Už trijų partijų pateiktų nepasitikėjimo pasiūlymą balsavo 278 parlamentarai. Tam, kad būtų pareikštas nepasitikėjimas Vyriausybe, reikėjo 287 balsų.

Partijos klausimą dėl nepasitikėjimo Vyriausybė iškėlė po to, kai ši pasinaudojo specialia Konstitucine teise ir prastūmė nepopuliarų pensijų reformos projektą, taip padidindama pensinį amžių nuo 62-ių iki 64-erių metų. Šį valdžios sprendimą didžioji dalis prancūzų laiko nedemokratišku.

Tačiau net Vyriausybei atlaikius balsavimą dėl nepasitikėjimo, niekas nėra baigta – opozicija ragina prancūzus ir toliau streikuoti. Nors Prancūzijos valdžia daro viską, kad demonstracijas sulaikytų – prieš kelias dienas uždraudė protestuoti prie šalies parlamento.

O ir pačios opozicinės partijos imasi veiksmų – žada užginčyti įstatymo projektą Konstitucinėje taryboje, kuri gali nuspręsti panaikinti dalį arba visą įstatymo projektą, jei manys, kad jis pažeidžia Konstituciją.