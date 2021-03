Pareigūnai reagavo akimirksniu: gavo pranešimą apie daugiabučio kieme mušamą moterį

Į įvykio vietą atvykusius pareigūnus pasitiko nemalonus vaizdas – moteris gulėjo ant žemės. Jai į akis buvo pripurkšta ašarinių dujų. Be to, moteris tikino, kad skriaudikas jai smūgiavo per kojas teleskopine lazda.

Kol nukentėjusiąja rūpinosi medikai, liudininkai skubėjo paaiškinti, ką matė. Visgi svarbiausią informaciją pateikė nukentėjusioji. Ji atskleidė užpuoliko vardą ir pavardę, tikino, kad jis yra jos pažįstamas, kuris neseniai kaip ir ji pati grįžo iš Vokietijos.

Be to, moteris nurodė, kad vyras paėmė jos piniginę su asmens dokumentais. Pagal moters nurodytus duomenis pareigūnai rado ieškomojo fotografiją ir ėmėsi paieškos.

Dairydamiesi po gatves pareigūnai pastebėjo tamsoje šaligatviu žingsniuojantį jaunuolį. Jo išvaizda atitiko ieškomo asmens požymius.

Vyriškis tvirtino neturintis problemų ir skubiai numetė ant žemės turimus daiktus. Pirmiausia krito teleskopinė lazda, tada pirštinės, dujų balionėlis ir kepurė. Įtariamasis klusniai vykdė policininkų reikalavimus ir prisipažino turintis moters piniginę.

Tačiau vyras ėmė tvirtinti, kad atvirkščiai – iš pradžių jis buvo puolamas. Vyras ėmė pareigūnams pasakoti graudžią savo gyvenimo istoriją ir dar patikino, kad moteris – buvusi jo mylimoji.

Grįžus atgal į konflikto vietą pakėlęs marškinėlius vyras pareigūnams pademonstravo ir randą, kurį jam esą paliko moteris brūkštelėdama peiliu.

„Taip, mane supjaustė. Šiąnakt naktį. Dar kaklas visas“, – tikino vyras.

Kaip baigėsi visa situacija, žiūrėkite siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

