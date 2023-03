Pareigūnai apkaltino vyrui per daug gėrimų tiekusią barmenę – gresia metai kalėjimo

Juleso policijos departamento detektyvas Alexas Cervantesas buvo pražudytas, kai 26-erių Dylanas Molina pralėkė per sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui ir rėžėsi tiesiai į pareigūno automobilį. Avarijos metu iki kritinės būklės buvo sužeista pareigūno žmona ir du jų vaikai.

Po avarijos D. Molina dar bandė bėgti iš įvykio vietos, tačiau jį sustabdė neabejingas pilietis.

2023-iųjų sausio 30-ąją D. Molina pripažino savo kaltę dėl visų jam pateiktų kaltinimų ir buvo nuteistas 15 metų kalėjimo dėl netyčinės žmogžudystės apsvaigus ir dar po 10 metų už kiekvieno detektyvo šeimos nario sužalojimą.

Anot pareigūnų, avarijos metu D. Molinos kraujyje alkoholio kiekis buvo 2 kartus didesnis nei leistinas limitas.

Tuo metu vasario 3-ąją pareigūnai pranešė, kad 26-erių barmenė Cala Richardson pati pasidavė policijai, o jai buvo pateikti kaltinimai dėl alkoholio pardavimo D. Molinai. Esą tiekdama didelį kiekį alkoholio – 8 dvigubus degtinės kokteilius – D. Molinai moteris prisidėjo prie mirtinos avarijos sukėlimo.

„Tyrimo metu detektyvai rado įkalčių, kurie nurodė, kad barmenė tiekė per daug gėrimų D. Molinai. Po to buvo išsiaiškinta, kad C. Richardson barmenės licencija taip pat buvo nustojusi galioti“, – rašoma pareigūnų pranešime.

Moteriai gresia metai kalėjimo ir maždaug 4 tūkst. JAV dolerių bauda.

Policija taip pat paviešino vaizdo įrašus, kuriuose matyti D. Molina restorane, taip pat pats avarijos momentas ir situacija, kai neabejingas vyras sulaikė iš įvykio vietos bėgantį D. Moliną.

Savo akimis šiuos vaizdo įrašus žiūrėkite straipsnio pradžioje.