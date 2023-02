Panevėžio ligoninėje – hemorojaus operacija naujos kartos lazeriu: tai sutrumpins gijimo procesą

Iš valstybinių gydymo įstaigų Panevėžio ligoninė bus antroji šalyje, naudojanti pažangiausią hemorojaus gydymo metodą. O svarbiausia, kad turint gydytojo siuntimą operacija pacientams nekainuos nė cento.

Operacinė Panevėžio ligoninės dienos chirurgijos centre ir išskirtinė galimybė pamatyti, kaip gydytojas pažangiausiu metodu pacientui atlieka hemorojaus operaciją. Vietoj skalpelio gydytojo rankose naujos kartos lazeris: „Naudojamas lazeris šviesolaidis, įmantrus, kuris sunaikina tą hemarojinį mazgą, jo nereikia ten išpjauti.“

Gydytojas vardija ir daugiau tokios operacijos privalumų.

„Mažiau skauda pacientui po operacijos, mažiau priežiūros, praktiškai beveik nėra priežiūros, nuskausminamieji minimalūs“, – teigia Vilniaus klinikinės ligoninės chirurgas Deividas Narmontas.

REKLAMA

Jei anksčiau, po klasikinės chirurginės hemorojaus operacijos žmogus kone mėnesį būdavo nedarbingas, operuojant lazeriu gijimo procesas sutrumpėja iki savaitės. O namo pacientas gali keliauti praėjus vos kelioms valandoms po operacijos.

REKLAMA

„Operacija mažiau pažeidžianti audinius. Su tuo viskas susiję ir gijimas geresnis. Net jei operacijos metu vyksta minimali komplikacija, galima greitai pakoreguoti su juo“, – aiškina D. Narmontas.

Hemorojaus atsiradimui, pasak medikų, įtaką daro sėslesnis gyvenimo būdas, sėdimas darbas. Moterims – gimdymų skaičius. Tik dažnas vis dar nedrįsta skubėti pas specialistus, kol liga neprispaudžia su visomis nemaloniausiomis pasekmėmis.

„Tai yra liga nei pačiam pažiūrėt, nei kitam parodyt. Šitas yra vienas esminių dalykų. Tol, kol žmogui dabartiniais laikais nepradeda kraujuot arba stipriai skaudėt, kas priverčia žmogų kreiptis. Dažnai tose pradinėse stadijose žmogus nelabai mielai kreipiasi“, – tvirtina dienos chirurgijos skyriaus vedėjas Rimvydas Tumas.

REKLAMA

Pasak ligoninės vadovo, iš valstybinių gydymo įstaigų Panevėžio ligoninė bus antroji šalyje, naudojanti pažangiausią hemorojaus gydymo būdą.

„Anksčiau tai daugiausia šitas operacijas darydavo privačios klinikos. Mūsų gyventojams be to, kad nereikės važiuoti į didmiesčius šios operacijos, jie galės gauti vietoje ir, kitas dalykas, nereikės mokėti, o reikės turėti tik gydytojo siuntimą“, – kalba Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, medikai primena, kad šis pažangiausias metodas gali būti naudojamas ne visada. Pavyzdžiui, itin užleistus atvejus gali tekti operuoti tradiciniu būdu.

„Pats žmogus to neįvertins, čia reikalinga specialisto konsultacija ir jis pasakys. Nes pasekmės, rezultatai pačiam žmogui, tikrai gali būti ne kokie, jeigu jis pats darys kaip pageidavimų koncerte“, – aiškina R. Tumas.

Panevėžio ligoninė planuoja per metus naujuoju lazeriu atlikti per 300 hemorojaus operacijų. Juo ligoninės specialistai atliks ir išsiplėtusių kojų venų operacijas. Ligoninė skaičiuoja, kad moderniausia įranga atsipirks greičiau nei per porą metų.