Nuostolingoje valstybės įmonėje direktoriui – 11 tūkst. alga į rankas: įdarbinti ir vadovų giminaičiai

Žemės ūkio ir kaimo verslo centro vadovo kėdė tuščia. Ant sienos neseniai nuimtų padėkų žymės. Nors dar vakar dirbo Sigitas Puodžiukas. Jis valstybės įmonėje, kuri vadinama europinės paramos paskirstymo smegenimis, vadovavo apie 2 dešimtmečius.

Iš pereigų Puodžiukas pasitraukė po to, kai įmonės veiką pradėjo nagrinėti jos valdytoja Žemės ūkio ministerija.

„Radom tokių negražių atvejų, kuomet dirba giminystės ryšiais, artimais giminystės ryšiais susiję asmenys. Vienas gali daryti sprendimus, o kitas yra darbuotojas. Tas antrasis darbuotojas vėlgi gauna didesnį atlyginimą ir tikrai prasilenkiant su kompetencija, išsilavinimu ir atliekamomis funkcijomis. Ponas Puodžiukas per daug nesiginčijo su tuo tvirtu pasiūlymu išeiti“,– sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Valstybės įmonėje dirba daugiau nei 200 žmonių, iš kurių absoliuti dauguma šiuo metu dėl pandemijos darbuojasi iš namų. Vidutinis uždarbis pagal pareigas svyruoja nuo 700 iki beveik 3000 eurų į rankas. Tiesa, anot ministerijos, skelbiamas vidutinis atlygis tikrosios įmonės situacijos neatspindi, nes apie 20 žmonių gauna ženkliai daugiau.

„Vienas darbuotojas gauna apie 18 tūkstančių eurų vidutinio atlyginimo, su visais priedais ir mes iš tikrųjų kelis kartus net tikslinomės, ar čia yra tiesa, bet pasirodo tiesa“, – teigia ministras.

18 000 popieriuje – tai apie 11000 eurų į rankas. Buvęs direktorius aiškina, kad didesni atlyginimai, į kuriuos įskaičiuojami priedai, projektai, buvo mokami informacinių technologijų darbuotojams, tačiau esą, įstaiga negalėjo nemokėti tokių sumų, nes esą reikėdavo atlikti ministerijos pavestus darbus.

„Kai ministerija priiminėja teisės aktus, kurie gerokai vėluoja, ir kai žinai, kad po dienos, savaitės turi startuoti pasėlių deklaravimas ir kada nėra aišku, kad reikės padaryti nemenkus pokyčius informacinėje sistemoje, kad nebūtų trikdžių, žmonės sėdėjo ir naktimis ir savaitgaliais tam, kad viskas būtų spėta laiku. Man buvo be galo gera dirbti su tokiu kolektyvu“, – teigia buvęs įmonės vadovas Sigitas Puodžiukas.

Darbuotojas, kuris per mėnesį vidutiniškai gaudavo po 11 tūkstančių, tokiu atlyginimu džiaugėsi pirmą šių metų pusmetį. Praėjusiais metais to pačio pavaldinio pajamos buvo šiek tiek kuklesnės, beveik 8000 eurų per mėnesį. Anot informacinių technologijų ekspertų, tai ženkliai daugiau nei siūlo privatus verslas.

„Lietuvos rinkoje tokių kainų nėra, kaip pavyzdys, aukščiausius atlyginimus gauna tinklo administratoriai arba programuotojai, jų algos yra tarp 4 ir 6 tūkstančių eurų į rankas. Registrų centro programuotojas uždirba 3 tūkstančius lyginant su 11, galima keturis įdarbinti į tą pačią algą. Čia yra pinigų taškymas“, – įsitikinęs „Paysera“ viceprezidentas Marius Pareščius.

Žemės ūkio ministerija priduria, kad įmonėje apie 10 asmenų yra deklaravę, kad juos su bendradarbiais sieja giminystės ryšiai, dar apie 10, ne. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija dar 2019-aisiais buvo paskelbusi išvadą, kad Puodžiukas pažeidė įstatymą, pasirašydamas kelis įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo savo sūnui, dirbančiam tame pačiame centre. Buvęs vadovas neneigia, jog tada suklydo, tačiau priduria, kad vengdavo interesų konfliktų,

„Per tuos 20 metų, kiek dirbau šitoje įmonėje, tai per tą istoriją susituokė 7-ios šeimos. Sukūrė šeimas darbuotojai sėdėdami ir dirbdami kabinetuose. Koks turėjo būti mano pasirinkimas: du jauni žmonės susituokia, tai vieną atleisti, kad nebūtų interesų konflikto, šiek tiek pajuokaudamas pasakiau, žinot aš viduje jaučiuosi kiečiausias piršlys. O kiek užderėjo vaikų, tai tikriausiai galėčiau būti turtingiausias senelis“, – sako S. Puodžiukas.

„Kai giminės atsiduria tiesioginiame pavaldume, tai yra vienas asmuo yra atsakingas už savo giminaičio sėkmę ir vertinimą tai mano akimis yra akivaizdus galimo interesų konflikto požymis“, – teigia „Transparency international“ atstovas Sergejus Muravjovas.

„Kodėl sūnus dirba? Kodėl darbuotojai, kurie dirbo ministerijoje, nelabai gerai dirbo arba jau išėjo į pensiją vis tiek yra priimami, tokių klausimų yra daug“, – tikina K. Navickas.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras yra sukaupęs kelis milijonus eurų siekiantį nuostolį.