Iškart po nelaimės prie Furnaso tvenkinio Minas Žeraiso valstijoje buvo išsiųstos gelbėtojų komandos, įskaitant narus ir karinio jūrų laivyno narius.

Naujausiais oficialiais duomenimis, žuvo 10 žmonių. Dar 32 žmonės buvo sužeisti, o devynis iš jų reikėjo hospitalizuoti.

Visą uolos griūties momentą žiūrėkite čia:

#Brazil A stone block fell on tourist boats in Minas Gerais - 5 people are reportedly dead. 29 more have reportedly been injured.

