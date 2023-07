Nufilmavo itin žiaurų sirgalių smurto protrūkį – peiliu dūrė į krūtinę

Sirgalių išplatintame vaizdo įraše matyti, kad pirmiausiai į darbą buvo paleisti kumščiai, tačiau vienas Meksikos rinktinės sirgalius patyrė rimtesnių sužalojimų. Tyrimą pradėjusi policija aiškinasi, kas vyriškiui dūrė aštriu daiktu į raktikaulį, esantį šalia gyvybiškai svarbių organų.

Vyriškiui buvo suteikta skubi medikų pagalba, jis išvežtas į vietos ligoninę.

Smurto išpuolis įvykdytas Kalifornijoje, Santa Klaros mieste esančiame „Levi's“ stadione, kuriame taip pat bus žaidžiamas ir pirmenybių finalas.

Po incidento policija išplatino dviejų įtariamų smurtautojų nuotraukas, kurių tapatybę vis dar bandoma nustatyti.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM