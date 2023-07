Anglija palikęs Firmino keliasi į Saudo Arabijos klubą

Buvęs „Liverpool“ ir „Hoffenheim“ puolėjas prisijungs prie „Al Ahli“ komandos kaip laisvasis agentas. Oficialiai šią informaciją patvirtino Saudo Arabijos klubas.

31-ų brazilas pasirašė trejų metų sutartį.

📝 DEAL DONE: Roberto Firmino has joined Saudi club Al-Ahli on a contract until June 2026. 🇸🇦



He'll earn around €20M-a-season and has become teammates with Edouard Mendy.



(Source: @ALAHLI_FC) pic.twitter.com/ByPrhlU0mn