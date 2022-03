Noras praturtėti Astai baigėsi 170 tūkst. eurų skola: pinigus skolinosi net iš pacientų

Moteris niekam nesakė, kad pakliuvo į sukčių pinkles. Dėl nuolatinio streso moteriai pašlijo sveikata ir ji pasakojo, kad jaučia nuolatinę gėdą.

Asta teigė, kad viskas prasidėjo rudenį, ją sudomino internete pasirodžiusi reklama

„Ten buvo parašyta, kad aktorius M. Stonkus per dvi savaites tapo kriptomilijonieriumi. Aš tą reklamą užblokuoju, bet ji vis išlįsdavo, kokius 10 kartų. Pagalvojau, kad paskambinsiu.

Nežinau, kaip man taip šovė, bet surinkau telefono numerį ir padėjau ragelį. Man po kelių minučių perskambino rusakalbis vyras. Jis pasakojo, kad yra „Simple way“ platformos atstovas, jog su jų pagalba galiu užsidirbti pinigų, bet pradžioje man reikia investuoti 250 eurų“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

Moteris paskambinusiam vyrui pranešė, kad šiuo metu ji tokios sumos neturi, todėl vyras paprašė investuoti mažiau.

„Jis sakė, kad tada užteks 140 eurų. Man jau tada reikėjo sunerimti, kad čia kažkas nerimto, bet aš nesunerimau ir pervedžiau 140 eurų.

Kai aš pervedžiau pinigus į kažkokią sąskaitą, po 10 minučių man paskambino kitas rusakalbis vyras ir pasakė, kad jis bus mano globėjas“, – teigė Asta.

Sukūrė artimą ryšį

Moteris pasakojo, kad vyras su ja labai maloniai bendravo, prisistatė vardu ir pavarde, sakė, kad turi šeimą ir gyvena Olandijoje.

„Po to viskas vyko ganėtinai rimtai – jie paprašė mano dokumentų nuotraukų, mano pačios nuotraukos. Aš turėjau sekti, pavyzdžiui, naftos kainas ir investuoti į kilimą arba kritimą ir nuo to uždirbdavau 5–6 eurus per dieną. Tai buvo visiškai normalu.

Kiekvieną vakarą tas pats vyras man paskambindavo, aptardavome visas naujienas. Vėliau jis man sako, kad sumą būtų galima padidinti. Tada aš jam pervedžiau dar 1000 eurų, tiksliau pervedžiau į savo sąskaitą, kurią mačiau“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Asta sakė, kad viskas tuo nesibaigė.

„Jis man labai linksmas paskambino ir sakė, kad čia per daug metų pirmą kartą bitkoinų kaina kyla ir verta dar investuoti pinigų. Aš jam sakiau, kad daugiau nebeturiu, nes dirbu ne pilnu krūviu ir turiu invalidumą dėl sąnarių ligos.

Tada jis man pasiūlė pasiimti paskolą, jis pats man padėjo paimti du greituosius kreditus – tai buvo 5 ir 6 tūkstančiai eurų“, – sakė moteris.

Kada jai pasiūlė pinigus grąžinti į savo tikrąją sąskaitą, tuo metu Asta turėjo būti uždirbusi 110 tūkstančių eurų, tačiau tų pinigų ji nematė.

„Tada prasidėjo nuolatinis pinigų reikalavimas. Viską reikėjo apdrausti, tai buvo 7 tūkst. eurų, tada dar už kažką reikėjo 10 tūkstančių. Aš jiems sakiau, kad man pervestų bent dalį, bet jie aiškino, jog šios sumos išskaidyti negali. Aš turiu ją gauti visą arba negauti visai.

Būdavo taip, kad tas vyras man paskambina, sako, jog pinigai bus jau rytoj, po poros valandų skambutis iš kitur, kad reikia dar kažko ir tai kainuos“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Pradėjo skolintis iš artimųjų

Asta pasakojo, kad tada pradėjo skolintis iš žmonių, kurie jai artimi ir labai brangūs.

„Tai draugai, klasiokai, giminaičiai ir net pacientai. Jie manimi labai tikėjo, o aš tikėjau, kad kitą dieną jiems atiduosiu visus pasiskolintus pinigus ir dar pridėsiu. Aš tikėjau 100 proc. ir tuos pinigus būčiau vedusi ir vedusi. Aš buvau kaip hipnozėje.

<...> Su šita mintimi, kad aš juos išdaviau, aš negaliu gyventi“, – sakė Asta.

Tačiau apie šią problemą sužinojo jos brolis ir brolio žmona, kurie nusprendė Astą paprotinti.

„Man teko net atsigulti į ligoninę, nes man pašlijo psichinė sveikata. Aš staiga suvokiau, ką aš padariau. Aš ir taip tu pinigų negaunu, o mano geriausi žmonės lieka be galo įskaudinti ir nuskriausti.

Visą gyvenimą pragyvenusi sąžiningai, sulaukiau virš 60 metų ir pasielgiau kaip tikra vagilė, aferistė“, – su ašaromis akyse kalbėjo moteris.

Asta kreipėsi į policiją, kurioje sužinojo, kad šios aferos šaknys – Rusijoje.

„Visi šitie pinigai papuolė į Rusiją, pareigūnai prognozuoja, kad aš jų neatgausiu“, – teigė Asta.

Moteris šiandien turi vienintelį tikslą – grąžinti bent dalį pinigų tiems, iš kurių moteris skolinosi, todėl galinčius ir norinčius ji prašo padėti.

REKLAMA

REKLAMA

GAVĖJAS: Asta Drazdauskaitė

SĄSKAITOS NUMERIS: LT 03 73000 10169 707 322

Daugiau šios istorijos detalių ieškokite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.