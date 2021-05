Nida jau bunda iš karantino: pasakė, kokių kainų tikėtis vasarą

Nors Nidoje ir šviečia saulė, temperatūra siekia 16 laipsnių, tačiau svečių yra dar vos vienas kitas. Žmonės slampinėja arčiau marių, grožisi laivais. Svečiai pasakoja, kad atvyko dienai ar parai, ir dalinasi pirmaisiais įspūdžiais apie vasaros laukiančios Nidos kainas:

„Valgėm pietus kavinėje. Nežinau, ne aš mokėjau. Viskas gerai su kainom. Man atrodo, kad tokios pačios kaip praeitą vasarą lyg tai.“

„Mes važiuojame turbūt jau penktus metus, balandžio gale. Kaip tik va, jaunuolio gimtadienis, tai nepasakyčiau, kad jos labai kyla ar labai stipriai, keičiasi.“

Turizmo specialistai pastebi, kad kainos šiame kurorte kol kas tikrai išlaiko praėjusių metų lygį. Sako, tik privatus apgyvendinimo verslas jau pradeda jas kelti.

„Vidutiniškai kambarys, para Neringoje vasaros sezono metu, kainuoja apie 100 eurų. Pabrango privačiam sektoriuje, galima sakyti, kai vidurkis būdavo 80-90, šiais metais kainos yra 100–150 eurų para. Patiekalai apie 10, 8 eurai. Įvairiai“, – sako turizmo specialistė Angelina Ivanova.

Tačiau pavalgyti žmonės dar neskuba. Tik vienas kitas kavutę gurkšnoja. Neringos kavinių atstovai pasakoja, kad savaitgaliais vaizdas visai kitoks, tad tikisi, jog ir vasarą svečiai plūstels. Tam net lauko terasas platina.

„Jeigu spręsim iš ano savaitgalio, tai ši vasara turėtų būti aktyvi, ir svečių sulauksim ne tik mes Preiloje, bet ir visa Nida. Ką pamatėm, tai visi ypatingai išsiilgę prisėsti ne namie, išgerti kavos iš keramikinio puodelio ir kaip suprantam, tokie maži dalykai dabar yra daug kam ypatingi“, – pasakoja restorano „Bo House“ atstovė Gabrielė Gagilaitė.

O viešbučių atstovai ne tokie optimistiški. Švariai paklotos lovos kol kas tuščios. Nors turistai skuba rezervuoti viešbučių kambarius vasarai, tačiau verslininkai baiminasi, kad ne tik Lietuvos, o ir kitų šalių valdžios gali sugriežtinti karantino reikalavimus, tad svečiai tiesiog fiziškai negalės atvykti. Mat dauguma urezervavusiųjų kambarius yra užsieniečiai.

„Lietuviai yra įpratę užsisakinėti savaitę prieš. Tai turi planuoti kažkiek. O užsieniečiai laukia nurodymų. Nes dabar, kiek suprantu, autobuse važiuojant dešimt gali važiuoti, pasiskiepiję ar turint testus, tai irgi sudėtinga. O užsienio šalyse irgi. Pas mus vokiečiai, austrai, tai irgi turi nurodymus, kuriais nieks jų neišleidžia“, – teigia viešbučio „Jūratė“ vadovo pavaduotoja Aušra Mikalauskienė.

Tad ir apie kainas už kambarius viešbučių atstovai dar kalba nedrąsiai.

„Kainos mes praktiškai vasarai nekėlėme, liko pernai metų kainos. Tai žiūrint kokiu kampu. Bijom ir ką pasakyti, jei žmonių nebus, jos kris ir kris, o jei šiek tiek turėsim, tai stengsimės išlaikyti 2019–2020 metų kainas“, – kalbėjo A. Mikalauskienė.

Vis tik atvykstantys nuosavu transportu turi nepamiršti į keliones išlaidas įtraukti ir Neringoje taikomą ekologinį mokestį. Jis dabar siekia 5 eurus automobiliui, nuo gegužės 1 d. – 10 eurų, nuo birželio pirmos – 30 eurų. Ir taip iki pat rugpjūčio pabaigos. Be to, kelto bilietas per Kuršių marias keliantis automobiliu kainuoja 12 eurų 70 centų. Taip vietos valdžia esą siekia skatinti turistus keliauti autobusais.

„Mes labai norėtume visų paprašyti atvykti į Kuršių neriją visai įmanomais būdais, išskyrus lengvaisiais automobiliais, nes šiemet problemos dar bus labai aštrios su automobiliais, su parkavimu. Tad tikrai prašome plaukti laivais, vykti visuomeniniu transportu, kas turi – lėktuvais“, – sako Neringos meras Darius Jasaitis.

Tam ir aerodromą sutvarkė. Pernai vasarą čia nusileisti nieko nekainavo. Šiemet kelionę sugalvojusiems taip pat teks susimokėti. Neringos taryba nusprendė, jog už nusileidimą reikės atseikėti 20 eurų, dar tiek pat kainuos pirma para lėktuvo stovėjimo, kitos – po 15 eurų.