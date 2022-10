Netikėtas paveldosaugininkų laimikis – atsirado prieš 45 metus Kretingos rajone pavogtos skulptūros

„Dabar čia trūksta aureolės ir širdies plote nėra kalavijo.“

Nepaisant nedidelių defektų, medinės Marijos skulptūrėlės būklė išliko pavydėtina, nors gaminta ji XIX amžiaus antroje pusėje, Vinco Kudirkos ir Jono Basanavičiaus laikais. Beveik nenukentėjo per tiek laiko ir angeliuko skulptūra.

Dabar tiesiog ant stalo Kultūros paveldo departamente stovinčių skulptūrėlių istorija neeilinė. Kone šimtmetį jos stovėjo Kretingos rajone, Kumpikų kaime buvusioje koplytėlėje. Prieš 50 metų joms suteikta teisinė apsauga – jos paskelbtos kultūros vertybėmis. O po to praėjus penkeriems metams, medines skulptūras kažkas pavogė. Prieš porą mėnesių Kultūros paveldo departamento specialistai aptiko, kad jas kažkas parduoda – už apvalią sumą.

„Vienas žmogus, jokių blogų intencijų neturėdamas, paveldėjęs iš mirusių giminaičių, norėjo parduoti šias skulptūrėles. Kai sužinojo, kad jos vogtos, pilietiškai pasielgė ir perdavė Kultūros paveldo departamentui“, – pasakoja kultūros paveldo departamento atstovas Povilas Mečkovskis.

Kadangi jau suėjusi senatis, ikiteisminio tyrimo teisėsauga nepradėjo. O paveldosaugininkai neslepia džiaugsmo – akivaizdu, kad savininkai, nors ir neteisėtai, skulptūras bent jau laikė geromis sąlygomis. Be to, susigrąžinti tokias vertybes pavyksta gal tik kartą per trejus metus.

„Tikrai taip, nudžiugino, nes rasti po tokio ilgo laiko skulptūrėles – ne kasdienis įvykis“, – sako P. Mečkovskis.

Kultūros vertybių registre skulptūrėlė įvardyta Marija Sopulingąja.

„Čia kažkur dar turėjo būti data, bet kol kas nematom. Bet jai apie 150 metų.“

Be angeliuko, buvo ir dar vienas, tačiau jo keliai nežinomi.

„Tai yra XIX a. skulptūrėlė, liaudies meistro gamyba. Kuris autorius gamino, mes duomenų neturim, tačiau joms buvo suteikta teisinė apsauga 1971 m., kadangi jos buvo tipinės Žemaitijos kraštui būdingos skulptūrėlės“, – teigia P. Mečkovskis.

Visgi į savo vietą Kretingos rajone Kumpikų kaime skulptūros negrįš, nes nebėra ir sodybos, kurioje stovėjo koplytėlė. Dabar ji perkelta į senas kapinaites. Kaip koplytėlė atrodo dabar, vaizdais su TV3 Žiniomis dalijasi Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys. Kaip matyti, koplytėlėje dabar kitos, vietos drožėjo, skulptūros. O kiek įkainotos atrastos skulptūros, departamentas atskleisti nenori, kad nesusigundytų kiti vagišiai – tokių ir panašių reliktų Lietuvoje apstu. O kaina tikrai nemaža.

„Trijų nulių zona“, – sako P. Mečkovskis.

Skulptūros atsidurs kuriame nors muziejuje. Dingusių Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių sąraše dabar yra per 380 objektų. Itin daug tarp jų – būtent Marijos skulptūrėlių. Taip pat – koplytėlių, koplytstulpių, varpų. Tiesa, ne visos dingusios vertybės tapo ilgapirščių aukomis, dalį galėjo pasiglemžti gaisrai.